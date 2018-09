Loạt chi tiết ẩn giấu thú vị trong phim kinh dị ‘Ác quỷ ma sơ’

You Belong to Me: Khán giả từng nhớ tới giai điệu của Can’t Help Falling in Love ở The Conjuring 2, hay You Are My Sunshine trong Annabelle: Creation (2017), khi chúng được lồng ghép đúng lúc để gia tăng cảm xúc cho người xem. Với The Nun, đội ngũ nhà sản xuất chọn You Belong to Me của danh ca Jo Stafford - một bản hit hồi thập niên 1950, tức bối cảnh thời gian diễn ra bộ phim. You Belong to Me trong phim có thể hiểu theo nghĩa rằng “ngươi thuộc về ta”, giống như lời cảnh báo mà Valak muốn dành cho cha Burke và sơ Irene.