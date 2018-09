Loạt chi tiết thú vị, gợi mở từ trailer đầu tiên của ‘Captain Marvel'

Nhóm Starforce: Trong các cuộc phiêu lưu với người Kree, Captain Marvel song hành cùng nhóm Starforce - những người được hai đạo diễn Anna Boden và Ryan Fleck mô tả là phiên bản ngoài không gian của SEAL. Trên màn ảnh, họ bao gồm Minn-Erva (Gemma Chan), Korath (Djimon Hounsou), Bron-Char (Rune Temte), Att-Lass (Algenis Perez Soto). Ngoài ra, nhân vật đứng đầu do Jude Law thể hiện, và được cho chính là Mar-Vell. Tuy nhiên, Marvel Studios chưa bao giờ xác nhận thông tin đó. Có một điều thú vị rằng Korath sau này thuộc tuyến phản diện ở Guardians of the Galaxy như Ronan the Accuser; còn Minn-Erva ở nguyên tác truyện tranh lại là một ác nhân. Xem ra nhóm đồng đội của Captain Marvel không hề đơn giản chút nào.