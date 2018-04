Loạt chi tiết thú vị trong bom tấn ‘Avengers: Infinity War’

“We have a Hulk”: Đầu phim, phi thuyền của Thor (Chris Hemsworth) và người dân Asgard đụng độ Thanos (Josh Brolin) ngoài không gian và đón nhận kết cục bi thảm. Chứng kiến anh mình đau đớn, Loki (Tom Hiddleston) đành giao ra khối Tesseract - thực chất là một trong 6 viên Đá Vô cực. Nhưng gã không dễ dàng quy phục đến thế. Trước khoảnh khắc, Loki dùng lại câu thoại “We have a Hulk” (Chúng tao có Hulk) của Iron Man (Robert Downey Jr.) ở The Avengers (2012), và Người Khổng lồ Xanh (Mark Ruffalo) lập tức xuất hiện để thách thức Thanos. Tuy nhiên, Hulk không thể đánh bại tên “Titan điên” như anh từng làm với Loki. Thanos rốt cuộc đã xử đẹp Loki, và nói rằng: “Lần này thì khỏi hồi sinh”. Đó là câu thoại gợi nhắc tới sự kiện ở tập Thor: The Dark World (2014) liên quan tên gã thần lừa lọc.