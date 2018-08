Loạt dự án bom tấn hứa hẹn bùng nổ nhưng biệt vô âm tín

The Crow Reborn: Năm 1994, một tai nạn về đạo cụ trên phim trường The Crow đã cướp đi sinh mạng của Lý Quốc Hào - con trai Lý Tiểu Long. Đến năm 2008, thông tin The Crow sẽ được làm mới bắt đầu xuất hiện. Tuy nhiên, vị trí đạo diễn cứ thế luân chuyển qua hết người này tới người khác. Các ứng cử viên cho vai chính cũng đến rồi đi liên tục, từ Bradley Cooper, Luke Evans, Jack Huston. Mới nhất, cả đạo diễn Corin Hardy lẫn ngôi sao Jason Momoa đồng thời rút lui khỏi The Crow Reborn, và khiến dự án tiếp tục chìm trong bóng tối.