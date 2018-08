Loạt homestay đem lại cho bạn trải nghiệm mới mẻ ở Đà Lạt

The Seen House là homestay khá mới ở Đà Lạt, nằm gần một con đập ở hồ Tuyền Lâm. Với không gian thơ mộng, phòng ngủ vách kính hướng về mặt hồ, The Seen House mang đến cảm giác như đang lênh đênh trên mặt nước. Ảnh: @onetuthuy.