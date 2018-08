Logo du lịch Đà Nẵng mang ý nghĩa gì?

7. Đi cùng với logo du lịch Đà Nẵng để thành một tổng thể nhận diện thương hiệu hoàn chỉnh là slogan nào? Thành phố đáng sống nhất Việt Nam!

FantastiCity!

Amazing City!

Life, Love and Live Slogan du lịch Đà Nẵng là FantastiCity!, kết hợp giữa Fantastic và City, nghĩa là thành phố tuyệt vời. Chữ C chung giữa 2 từ được ghép lại tạo sự lạ lẫm, cuốn hút. Dấu chấm than mang ý nghĩa cảm thán, là lời thốt ra từ du khách đang cảm thấy thích thú và hạnh phúc. Ảnh: SkyscraperCity.