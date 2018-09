Loki và một số siêu anh hùng Marvel dự kiến có phim truyền hình riêng

Để phát triển mảng chiếu phim trực tuyến, Disney dự kiến kết hợp với Marvel Studios nhằm thực hiện các series riêng về một số nhân vật siêu anh hùng được khán giả ưa thích.

Theo tờ Variety, Disney đã lên kế hoạch thực hiện một số loạt phim truyền hình xoay quanh các nhân vật được khán giả yêu mến của Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) nhưng hiện chưa có phim riêng.

Nguồn tin cho rằng một số nhân vật quen thuộc như Loki (Tom Hiddleston) hay Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) hiện nằm trong danh sách ưu tiên hàng đầu của hãng.

Các series mới dự kiến kéo dài chỉ 6-8 tập, và đội ngũ ngôi sao quen thuộc như Hiddleston hay Olsen tiếp tục đảm nhận vai trò quen thuộc. Kevin Feige - giám đốc của Marvel Studios - cũng trực tiếp tham gia quá trình phát triển loạt sản phẩm mới.

Một số nhân vật của MCU đang được nhắm thực hiện các series truyền hình riêng, kéo dài 6-8 tập mỗi mùa. Ảnh: Disney.

Đây được coi là bước đi quan trọng có thể giúp Disney cạnh tranh trong mảng chiếu phim trực tuyến với các ông lớn như Netflix hay Amazon. Theo kế hoạch, họ sẽ tung ra dịch vụ của riêng mình vào cuối 2019.

Bên cạnh các siêu anh hùng nhà Marvel, hạ tầng trực tuyến của Disney còn có sự phục vụ của thương hiệu Star Wars, series ngoại truyện dựa trên High School Musical, cũng như phiên bản live-action của Lady and the Tramp. Các phim chiếu rạp trong thời gian tới của họ như Captain Marvel hay Dumbo cũng sẽ sớm xuất hiện trên dịch vụ mới.

Tờ Variety nhận định rằng đây là canh bạc lớn dành cho Disney. Ví như series truyền hình Star Wars dự kiến tiêu tốn tới 100 triệu USD, tức cao hơn gấp bốn lần so với khoản kinh phí thông thường.

Ngoài ra, đối thủ Netflix vẫn đang lớn mạnh từng ngày với lượt người đăng ký đã lên tới 125 triệu trên toàn cầu.

Trước đây, các series siêu anh hùng dựa trên nguyên tác Marvel như Agents of S.H.I.E.L.D., The Defenders, Daredevil… do Marvel TV sản xuất, và đều chọn Netflix làm nơi ra mắt. Số phận của nhóm tác phẩm hiện là dấu hỏi lớn khi The Defenders mới xác nhận sẽ không có mùa 2, còn các series mới trong thời gian qua không còn được giới phê bình ưu ái.

Nguồn tin của Variety cho rằng các siêu anh hùng “hạng A” như Iron Man (Robert Downey Jr.) hay Captain America (Chris Evans) không nằm trong kế hoạch làm phim truyền hình mới của Disney.

Hiện cả Marvel lẫn Disney vẫn chưa đưa ra bình luận về thông tin của tờ Variety.