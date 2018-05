'Lột xác' với nhạc điện tử, Hồ Quỳnh Hương được khán giả khen ngợi

Hồ Quỳnh Hương vừa trở lại với sản phẩm mới mang tên "Take It Easy". Nữ ca sĩ thử sức cùng dòng nhạc EDM và hình tượng trẻ trung, hiện đại.

MV Take It Easy - Hồ Quỳnh Hương Hồ Quỳnh Hương thử sức với dòng nhạc EDM trong sản phẩm mới.

Ra mắt cùng thời điểm với teaser Chạy ngay đi của Sơn Tùng nhưng MV Take It Easy của Hồ Quỳnh Hương đang đạt thành tích khả quan về lượt xem. Sau chưa đầy 1 ngày, MV đạt 1,4 triệu lượt xem.

Nhiều khán giả tỏ ra ngạc nhiên khi Hồ Quỳnh Hương trở lại sau thời gian dài vắng bóng bằng thể loại EDM. Đáng nói, nữ ca sĩ thể hiện xuất sắc ca khúc bằng chất giọng khỏe khoắn.

MV Take It Easy được khen ngợi về cả phần nghe lẫn nhìn.

MV Take It Easy được khen ngợi là “đã” cả phần nghe lẫn nhìn. Không ít khán giả thậm chí đánh giá đây là sản phẩm thời thượng, bắt tai nhất của Hồ Quỳnh Hương.

“Phải thế này chứ, MV đẹp nhất và thời thượng nhất của Hương từ trước tới giờ. Giọng hát thì không bàn và nhạc cũng bắt tai”, “MV đầu tư và chất lượng quá. Nhạc cũng siêu bắt tai nữa”,… sự “lột xác” cả về âm nhạc lẫn hình tượng của giọng ca Anh được khán giả hưởng ứng.

Giai điệu bài hát mang chất điện tử EDM trẻ trung, tươi sáng, pha lẫn âm thanh vocal chop hiện đại. Được sáng tác bởi SuperBrothers – ê-kíp đứng sau thành công của bản hit Người lạ ơi – Take It Easy kể về một cô gái yêu dại khờ, bất chấp chuyện tình cảm không thành và phải chịu nhiều đau khổ.

Về phần hình ảnh, thoát khỏi tạo hình chín chắn và khuôn khổ, lần này, Hồ Quỳnh Hương nhập vai một phụ nữ hiện đại, trẻ trung, chủ động. Nói về điều này, giọng ca gốc Quảng Ninh cho biết ở thời điểm 10 năm trước, cô đã “quậy” rồi nên việc trở lại với hình tượng này không khiến cô gặp nhiều khó khăn. Bản thân Hồ Quỳnh Hương nhìn nhận hình tượng mới phù hợp với nội dung MV.

“Nhiều người biết rằng tôi rất chậm và có phần ‘lười’ ra sản phẩm mới. Thậm chí khi bắt tay thực hiện sản phẩm này, tôi còn nghĩ rằng mình chỉ hát thôi, phần MV sẽ tìm diễn viên đóng. Do đó, Take It Easy ra mắt chính là sự nỗ lực, cố gắng nhất trong khả năng của tôi", nữ ca sĩ bộc bạch.

Hồ Quỳnh Hương trong MV nhập vai một phụ nữ hiện đại, trẻ trung. Cô thậm chí thể hiện vũ đạo mạnh mẽ cùng vũ đoàn.

Trước đó, việc Hồ Quỳnh Hương xác nhận trở lại trong tháng 5 khiến không ít người hâm mộ lo lắng. Cùng chọn tháng 5 để quảng bá là những ca sĩ trẻ, có lượng fan đông đảo như Sơn Tùng, Bích Phương, Isaac… Trong cuộc cạnh tranh, ca sĩ đã lâu không có hoạt động mới như Hồ Quỳnh Hương dễ bị thiệt thòi.

Trao đổi về vấn đề này, Hồ Quỳnh Hương cho biết dự án âm nhạc được cô lên kế hoạch từ một năm trước và đến giờ mới có thời gian trống để ra mắt. Do đó, việc “đụng độ” các ca sĩ khác là điều cô không dự trù hay chuẩn bị.

“Tôi rất bận rộn với lịch trình kinh doanh, nên tranh thủ lúc này mọi việc đã có nhân viên hỗ trợ, cộng thêm tôi có cảm hứng thì mới quyết định công bố sản phẩm, chứ không ‘ngâm’ nữa. Tôi còn không để ý đến việc ai ra mắt MV trong thời điểm này, chỉ biết đây là sản phẩm dành tặng người hâm mộ nên không muốn khán giả phải chờ đợi quá lâu”, nữ ca sĩ cho biết.