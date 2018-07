Lotte Cinema bị phạt 26,5 triệu đồng sau vụ máy pha sữa có giòi

Do không đủ các điều kiện bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, cùng với việc sử dụng giấy chứng nhận an toàn thực phẩm đã hết hạn trên 3 tháng, Lotte Cinema đã bị xử phạt 26,5 triệu.

Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM thông báo về việc quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH LotteCinema Việt Nam do không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong hoạt động kinh doanh. Trước đó, sáng 3/7, đoàn thanh tra an toàn thực phẩm của Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM đã tiến hành kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với công ty này tại địa chỉ tầng 3, Trung tâm thương mại Lotte, số 469, đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7 sau khi thông tin về việc máy pha sữa tại đây có giòi bị lan truyền. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn thanh tra phát hiện công ty này sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết hạn trên 3 tháng. Bên cạnh đó, công ty cũng không đảm bảo các điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm như để thực phẩm trực tiếp dưới nền sàn kho, thùng bảo quản thực phẩm bám bẩn, sử dụng bồn rửa thực phẩm trong khu vực kho thực phẩm… Thông tin và hình ảnh về máy pha sữa xuất hiện giòi được đăng tải trên fanpage của Lotte Cinema Nam Sài Gòn bị người dùng chụp lại. Ảnh chụp màn hình. Căn cứ các hành vi vi phạm trên, Trưởng ban Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM đã ra quyết định xử phạt vi phạt hành chính Công ty TNHH Lottecinema Việt Nam (chủ quản căn-tin rạp phim Lotte Cinema Nam Sài Gòn) tổng cộng 26,5 triệu đồng. Trước đó, ngày 1/7, fanpage của chuỗi rạp phim Lotte Cinema Nam Sài Gòn bất ngờ đăng tải thông tin và hình ảnh máy pha sữa của đơn vị bên trong xuất hiện giòi. Thông tin và hình ảnh bị xóa bỏ nhanh chóng sau đó nhưng đã bị rất nhiều khách hàng chụp lại. Đại diện cụm rạp này sau đó cũng lý giải do quản lý rạp nhầm lẫn, khi thay vì đăng trong nhóm trao đổi riêng của nhân viên rạp thì lại đăng lên fanpage công khai. Vị đại diện này cũng khẳng định đây là máy bị hỏng và không hề bán ra những sản phẩm sữa nước nào từ chiếc máy pha này. Phía rạp cũng tiến hành rà soát lại việc vệ sinh hàng tồn mỗi ngày, kiểm tra máy móc vận hành trên toàn hệ thống để không tái diễn bất kỳ tình huống nào tương tự.