'Lựa chọn' - sự kết hợp tinh tế giữa hình ảnh, văn học và tâm lý

Lựa chọn của họa sĩ Hoàng Giang là tác phẩm mới dành cho giới trẻ ra mắt độc giả vào sáng 22/4 tại Trung tâm Sách Kim Đồng, TP. Hồ Chí Minh.

Lựa chọn đề cập đến nhiều vấn đề của cuộc sống hiện đại: nạn xâm hại, bạn tưởng tượng… Hoàng Giang chọn cách kể gián tiếp bằng hình ảnh ẩn dụ, với hình mẫu chính từ những con người nghiện cuộc sống ảo của mạng xã hội hay những kẻ giả tạo luôn che giấu gương mặt thật của bản thân mình…

Với cách xây dựng 2 thế giới song song và cách kể chuyện không lời, Lựa chọn là tác phẩm không dễ tiếp cận theo lối đọc/ xem thông thường. Những khung tranh chuyển động tinh tế đến mức cảm giác như đang xem một bộ phim quay chậm với số phận của một tâm hồn thơ trẻ, một đóa hoa bé bỏng, mong manh trước những nỗi khiếp sợ, hiểm nguy không ngờ và cả những nỗi đau quá lớn...

Với sự dẫn dắt của họa sĩ Khoa Lê, buổi giao lưu ra mắt sách diễn ra trong không khí ấm áp, trẻ trung, thu hút sự chú ý của nhiều họa sĩ và bạn đọc trẻ. Họa sĩ Hoàng Giang đã chia sẻ nhiều thông tin, từ cơ duyên tham gia các cuộc vận động sáng tác tranh truyện cho thiếu nhi do NXB Kim Đồng và Hội Nhà văn Đan Mạch tổ chức, đến cách thức tạo dấu ấn trong sáng tác, tiếp cận các đơn vị xuất bản, rồi quãng thời gian theo học lớp thạc sĩ (MA) chuyên ngành “Illustrations and Book Arts” tại Anh, hết sức chân thành và không kém phần hài hước.

Lựa chọn được “mổ xẻ” cặn kẽ, từ ý tưởng đến cách thức thể hiện, màu sắc, sắc thái của nhân vật. Điều mọi người quan tâm, Lựa chọn là tác phẩm thuộc thể loại graphic novel (tiểu thuyết hình ảnh) - loại tiểu thuyết sử dụng các yếu tố comic để kể chuyện, tuy nhiên, nội dung thường gói gọn ở dạng "one story" (một tập) thay vì dài kì như comic, đây là thể loại không mới trên thế giới, nhưng với độc giả Việt còn khá xa lạ.

Hoàng Giang kể, Lựa chọn đã được thử với 4 cách kể chuyện khác nhau. Kết quả là… bỏ hết, theo sự cổ vũ của người bạn, là họa sĩ Thái Mỹ Phương; để cuối cùng có được Lựa chọn với 24 trang tranh, dồn nén và kịch tính.

Cái quan trọng nhất với tác giả là chị đã vẽ ra được điều mình mong muốn, suy nghĩ. Còn sự tiếp nhận và “đọc vị” tác phẩm sẽ theo cách cảm và tư duy của mỗi độc giả. Tác giả tôn trọng cách “đọc” của mỗi người.

Đồng cảm với điều này, họa sĩ Thái Mỹ Phương cho rằng: “Quyển sách sẽ chiến thắng trái tim bạn một cách không hề đơn giản, không hề dễ thương như hình thức của chính nó”.

Họa sĩ Thành Phong, đồng tác giả Long Thần Tướng, cũng nhận định: “Câu chuyện ngắn không lời này là một "Lựa chọn" đầy thử thách cho cả tác giả và độc giả. Hãy dùng nhiều thời gian hơn bạn nghĩ cho cuốn sách mỏng này, và thưởng thức một lát cắt buồn của cuộc sống được kể gần như hoàn hảo qua nét vẽ giản dị đầy chất thơ của Hoàng Giang”.

Từ Hà Nội vào chia vui với tác giả, họa sĩ Tạ Huy Long bộc bạch, câu chuyện trong Lựa chọn của Hoàng Giang đã thử thách anh khá nhiều. Phải sau nhiều lần đọc anh mới nhận ra hết được những vỉa tầng và dụng ý câu chuyện tác giả muốn chuyển tải. “Cuốn sách là sự kết hợp tinh tế giữa hình ảnh, văn học và tâm lí", họa sĩ của Dế mèn phiêu lưu ký khẳng định.

Họa sĩ Hoàng Giang: Tốt nghiệp MA Illustration and book arts, Trường Đại học Anglia Ruskin, UK (2017). Hoàng Giang đoạt giải Nhì và giải Nhất Cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi do NXB Kim Đồng & Hội Nhà văn Đan Mạch tổ chức (thể loại tranh truyện).

Các tác phẩm minh họa đã xuất bản: Series Những người sống quanh em (NXB Kim Đồng); Cổ tích thế giới bằng thơ (NXB Kim Đồng); Trẻ con hát, trẻ con chơi (Nhã Nam); The secret Garden (Samsung); Wizard of Oz (Nuinui); Alice in Wonderland (Nuinui)...