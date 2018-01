Luật sư Choo: 'Ông Vũ căng thẳng, chưa rõ phạm tội gì'

Trả lời Zing.vn, luật sư Choo Zheng Xi cho biết trong cuộc gặp kéo dài một giờ, ông Vũ tỏ ra căng thẳng và "không hiểu vì sao bị tạm giữ".

Trao đổi với Zing.vn tối 3/1, luật sư người Singapore Choo Zheng Xi cho biết ông đã có cuộc tiếp xúc trực tiếp đầu tiên với ông 'Phan Van Anh Vu', người đang bị tạm giữ tại Singapore vì "vi phạm luật nhập cảnh".

"Chúng tôi không biết chính xác điều mà ông ấy vi phạm là gì và chúng tôi đang đề nghị cơ quan chức năng làm rõ cơ sở pháp lý trong vụ tạm giữ ông ấy", luật sư Choo, người đại diện quyền lợi cho ông 'Phan Van Anh Vu' nói.

Hình ảnh luật sư Choo Zheng Xi trên website hãng luật mà ông là giám đốc. Ảnh chụp màn hình.

Luật sư Choo cũng khẳng định người mà ông gặp chiều 3/1 chính là người có ảnh được đăng trên báo Straits Times - ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ nhôm). Tuy nhiên, khi được hỏi về cơ sở cho khẳng định này, ông Choo từ chối trả lời vì việc này sẽ vi phạm quyền được bảo mật thông tin của thân chủ.

Ông Choo cho biết theo luật di trú Singapore, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có thẩm quyền trục xuất một người về nơi người đó sinh ra, mang quốc tịch hoặc bất kỳ nơi nào mà cơ quan này chỉ định, nếu phát hiện vi phạm.

Luật sư người Singapore cũng cho biết ông vẫn chưa thể khẳng định liệu thân chủ của mình có phải ra tòa hay không, sẽ bị xử lý như thế nào vì nhiều vấn đề còn chưa được làm sáng tỏ.

Khi được hỏi về sức khỏe của công dân Việt Nam, vị luật sư cho hay trong cuộc gặp kéo dài một giờ đồng hồ, "ông Phan Van Anh Vu tỏ ra căng thẳng".

"Ông ấy không thấy lý do nào khiến mình bị cấm đi lại, cũng như không hiểu tại sao ông ấy bị tạm giữ", ông Choo nói.

Cơ quan Xuất nhập cảnh và Cửa khẩu Singapore (ICA) đã xác nhận việc tạm giữ công dân tên 'Phan Van Anh Vu' từ ngày 28/12 vì "vi phạm Luật Xuất nhập cảnh". Thông tin này được trang web chính thức của ICA đăng tải vào chiều 2/1.

Trước đó, báo Straits Times của Singapore đăng tin công dân Việt Nam tên 'Phan Van Anh Vu' bị chặn lại tại cửa khẩu Tuas nằm gần biên giới Singapore - Malaysia hôm 28/12. Bài báo có bức ảnh của người được cho là ông Phan Văn Anh Vũ, một doanh nhân đang bị cơ quan chức năng Việt Nam truy nã.

Ảnh ông "Phan Van Anh Vu" trên báo Straits Times.

Truyền thông quốc tế cho biết ông 'Phan Van Anh Vu' có ít nhất 3 người bảo vệ quyền lợi bao gồm ông Choo, một luật sư người Singapore khác tên Foo Cheow Ming và một luật sư tại Đức.

Zing.vn liên hệ với cả hai luật sư còn lại hôm 3/1. Tuy nhiên, ông Foo cho biết ông đã không còn theo vụ việc mà không nói rõ lý do cũng như không trả lời các câu hỏi liên quan. Luật sư người Đức Victor Pfaff chưa phản hồi đề nghị phỏng vấn của Zing.vn.

Ông Phan Văn Anh Vũ, biệt danh Vũ "nhôm", sinh năm 1975 tại Đà Nẵng. Ông là chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79, nguyên chủ tịch HĐQT Công ty CP Nova Bắc Nam 79 (nay là Công ty CP đầu tư và phát triển Chấn Phong).

Ngày 22/12, Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với ông Phan Văn Anh Vũ vì hành vi cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước. Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) cũng công bố Quyết định truy nã ông Phan Văn Anh Vũ sau khi xác định bị can không có mặt tại nơi cư trú ở số 82 Trần Quốc Toản (Đà Nẵng) và không biết ông đang ở đâu.