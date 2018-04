Lưỡi dao dài 13 cm nằm trong lưng cán bộ công an

11 năm trước, anh Nam bắt tội phạm có bị thương vùng đầu, lưng. Mới đây, anh đau lưng đi kiểm tra thì phát hiện một lưỡi dao trong cơ thể.

Ngày 20/4, Bệnh viện đa khoa Nghệ An đã phẫu thuật cột sống lưng lấy ra lưỡi dao dài 13 cm cho bệnh nhân Nguyễn Bá Trường Nam (34 tuổi), trú phường Trường Thi, TP Vinh. Anh Nam đang công tác tại một đơn vị Công an Nghệ An.

Sức khỏe của anh Nam tiến triển tốt, có thể xuất viện trong ít ngày tới.

Lưỡi dao dài 13 cm nằm ở lưng của bệnh nhân Nam. Ảnh: Hoàng Yến.

10 ngày trước, khi chơi thể thao, anh Nam đau nhói ở vùng lưng phải nhập viện.

Sau khi thăm khám, bác sĩ phát hiện hình ảnh dị vật kim khí dài, mỏng, nằm chéo vùng cột sống thắt lưng của anh Nam. Khi phẫu thuật, các bác sĩ gắp ra một lưỡi dao dài 13 cm nằm ở lưng bệnh nhân.

Theo anh Nam, 11 năm trước, anh và đồng đội tham gia truy bắt tội phạm, có bị thương ở vùng đầu. Anh còn bị 3 vết đâm sâu vùng bả vai, đùi và lưng, máu chảy nhiều.

Sau khi điều trị ở Bệnh xá Công an tỉnh và giám định tổn thương 30% sức khỏe, anh Nam trở về sống, sinh hoạt bình thường.

Trải qua hơn chục năm, anh Nam nói không biết lưỡi dao này trong cơ thể mình.