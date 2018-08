Lưu Diệc Phi lộ cảnh tắm với bạn diễn nam trong 'Hoa Mộc Lan'

Cảnh nhạy cảm được đạo diễn chia sẻ trên trang cá nhân. Nhưng sau đó, bà đã gỡ hình ảnh này.

Trên trang Instagram, đạo diễn Niki Caro mới đây chia sẻ hình ảnh từ phim trường Hoa Mộc Lan. Trong cảnh phim này, nữ diễn viên Lưu Diệc Phi tắm chung với bạn diễn nam Yoson An. Đây là cảnh quay lấy bối cảnh ở doanh trại chiến trường. Hoa Mộc Lan lúc này đang giả nam tham gia chiến trận.

Cảnh phim ngay lập tức được quan tâm trên mạng xã hội Weibo. Nhiều cư dân mạng tin rằng Lưu Diệc Phi sẽ có nhiều phân cảnh táo bạo trong phim.

Cảnh phim được lan truyền trên mạng xã hội.

Sau nhiều bình luận trái chiều, đạo diễn Niki Caro đã gỡ hình ảnh và không đưa ra bất kỳ bình luận nào.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên thần tiên tỷ tỷ chấp nhận cởi trên màn ảnh. Cô từng có nhiều cảnh gây tranh cãi vì “nóng” trong các phim Đổng tước đìa, Hóa ra anh vẫn ở đây, Tình yêu thứ ba, Dạ khổng tước.

Hoa Mộc Lan là dự án mới nhất trong loạt dự án live-action của Disney. Hãng từng thực hiện Cinderella, Beauty and the Beast. Các phim của Disney chuyển thể đều thắng đậm về doanh thu. Phim do Niki Caro đạo diễn, được Hollywood kỳ vọng sẽ thắng lớn chẳng kém cạnh Ngọa hổ tàng long.

Disney đã chọn Lưu Diệc Phi vào vai nữ chính bất chấp nhiều tranh cãi từ công chúng.

Lưu Diệc Phi sẵn sàng tham gia các cảnh táo bạo trên màn ảnh.

Theo Sina, Lưu Diệc Phi dù bị chê về diễn xuất nhưng ngoại ngữ tốt và có lượng fan ổn định tại quê nhà. Vì thế, đây là sự lựa chọn an toàn của hãng.

Trong phim, Lưu Diệc Phi hợp tác với nam diễn viên New Zealand tên Yoson An. Yoson An vào vai một người lính trong đội quân của Hoa Mộc Lan. Giữa anh và cô từ tình đồng đội trở thành người yêu.

Ngoài Yoson An và Lưu Diệc Phi, phim còn quy tụ nhiều tên tuổi lớn như Chân Tử Đan, Củng Lợi, Lý Liên Kiệt.

Phim sẽ ra mắt khán giả vào năm 2020.