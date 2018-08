Lý do Kendall Jenner vắng bóng trên sàn diễn thời trang

Lần đầu tiên, chân dài 9X chia sẻ về lý do cô biến mất trên các sàn diễn thời trang trong bài phỏng vấn với tạp chí LOVE.

Từ đầu năm đến nay, nhiều người mẫu trẻ đã gây ấn tượng trên sàn diễn thời trang. Đơn cử như việc Kaia Gerber trở thành chân dài nhận được cơ hội xuất hiện tại tuần lễ Haute Couture, cũng như góp mặt trong bảng bình chọn người mẫu ấn tượng của tạp chí Vogue.

Sự lên ngôi của dàn mẫu trẻ cùng sự vắng bóng của Kendall Jenner, khiến nhiều người hâm mộ đặt câu hỏi liệu siêu mẫu nhà Kardashian đã hết thời. Mới năm ngoái thôi, cô được đánh giá là chân dài thành công, kiếm tiền nhiều nhất, vượt mặt đàn chị Gisele Bündchen.

Kendall Jenner trình diễn trên sàn diễn Versace

Trong bài phỏng vấn gần đầy của tạp chí LOVE, Kendall lần đầu tiết lộ lý do. "Mùa trước, tôi không có bất kỳ show diễn nào vì lịch trình bận rộn tại Los Angeles. Tôi cảm thấy bản thân không thể đủ sức gánh vác khối lượng công việc quá nhiều. Tôi đang trên bờ vực suy nhược tinh thần", Jenner giải thích.

Cô cũng chia sẻ thêm: "Tôi sẽ không thay đổi bản thân vì thế giới bên ngoài, nhưng có những ngày, tôi ước khi bước ra ngoài, mọi thứ sẽ không giống diễn ra như bây giờ".

Cô thừa nhận từng tránh đọc các bình luận trên trang cá nhân để bớt đi những áp lực của một ngôi sao mạng xã hội. Những tiêu cực từ ý kiến của khán giả cũng khiến sức khỏe và tinh thần của cô trở nên tồi tệ hơn.

Trong một tập Keeping Up With The Kardashians phát sóng giữa tháng 2, Kris Jenner đã nói về sự lo âu của chân dài 9X: "Kendall đang đối mặt với sự lo âu. Tôi nghĩ con bé có quá nhiều việc cần làm và đã làm việc hết công suất".

"Kendall rơi vào tình trạng lo lắng nhất chính là khoảng thời gian diễn ra tuần lễ thời trang. Việc cố gắng để sắp xếp tất cả mọi thứ đã trở nên quá sức với con bé".