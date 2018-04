Lý Tiểu Lộ chúc sinh nhật Giả Nãi Lượng sau scandal ngoại tình

Lời chúc mừng sinh nhật của Lý Tiểu Lộ với Giả Nãi Lượng cũng là lần đầu tiên hai vợ chồng tương tác trên mạng xã hội sau khi xảy ra scandal ngoại tình hồi đầu năm.

Ngày 12/4 là sinh nhật lần thứ 34 của Giả Nãi Lượng. Vào lúc nửa đêm, bà xã Lý Tiểu Lộ đăng lời chúc mừng bằng hình ảnh chiếc bánh kem trên trang cá nhân. Đây là lần đầu hai vợ chồng diễn viên có sự tương tác trên mạng xã hội sau scandal ngoại tình của Lý Tiểu Lộ và đàn em rapper PG One.

Lý Tiểu Lộ chọn lúc nửa đêm để chúc mừng sinh nhật chồng.

Tuy nhiên, khi chúc mừng sinh nhật Giả Nãi Lượng, Lý Tiểu Lộ cũng không đính kèm tên của anh và không viết thêm lời chúc mà chỉ để hình bánh sinh nhật.

Khoảng 6 tiếng sau đó, Giả Nãi Lượng mới đăng nhập tài khoản cá nhân và nhấn thích dòng trạng thái của vợ. Tuy nhiên, anh không bình luận gì thêm.

Một số cư dân mạng cho rằng lời chúc mừng của Lý Tiểu Lộ hời hợt, quá đơn giản. Trong khi một số người lại hy vọng hai vợ chồng đã cởi bỏ được khúc mắc và quay lại bên nhau.

Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng vốn là cặp đôi hạnh phúc bậc nhất tại làng giải trí Hoa ngữ. Tuy nhiên vào đầu tháng 1, phóng viên bắt gặp hình ảnh Lý Tiểu Lộ qua đêm tại nhà riêng của rapper mới nổi PG One.

Vụ ngoại tình của Lý Tiểu Lộ và PG One là scandal lớn đến mức báo chí thế giới rầm rộ đưa tin.

PG One kém Lý Tiểu Lộ 12 tuổi, là người mới chiến thắng ở cuộc thi The Rap of China. Lý Tiểu Lộ bày tỏ sự yêu thích cuồng nhiệt với PG One, hết lòng cổ vũ nam ca sĩ trong cuộc thi. Sau đó, PG One còn nhận Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ làm anh chị nuôi.

Lý Tiểu Lộ, PG One lên tiếng phủ nhận chuyện ngoại tình nhưng ngày càng có nhiều bằng chứng chỉ ra cả hai có quan hệ không bình thường. Sau đó, Giải Nãi Lượng được trông thấy say xỉn và khóc giữa đường, anh cũng dọn ra khỏi nhà, sống riêng với vợ.

Có nhiều thông tin cho hay cả hai đang đàm phán để chia tay, tuy nhiên đại diện của hai nghệ sĩ đều lên tiếng phủ nhận. Mới đây họ được trông thấy đưa con gái Điềm Hinh đi chơi nhưng không xuất hiện bên cạnh nhau.