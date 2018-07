Mặc tranh cãi, bài hit của BTS chính thức được phát tại World Cup 2018

Theo thông báo của FIFA World Cup, "Fake Love" của BTS cùng 3 ca khúc khác sẽ được phát tại các trận bóng diễn ra thời gian tới.

Trang Twitter chính thức của FIFA World Cup vừa đưa ra kết quả cuối cùng liên quan đến việc ca khúc nào sẽ phát tại các trận đấu của giải bóng lớn nhất hành tinh. Với 5 triệu bình chọn trên những trang mạng khác nhau, 4 ca khúc chiến thắng gồm Fake Love (BTS), Power (EXO), Thunder (Imagine Dragons) và We Will Rock You (Queen Will Rock).

Riêng trên nền tảng mạng xã hội Twitter, trang FIFA World Cup mở bình chọn với 4 đề cử Fake Love (BTS), Power (EXO), Mi Gente (J Balvin) và The Middle (Zedd, Maren Morris, Grey). Từ những ngày đầu, hàng loạt tranh cãi đã nổ ra, chủ yếu liên quan đến bài hát của nhóm nhạc đến từ Hàn Quốc. Sự xuất hiện của Fake Love gây phản ứng dữ dội từ giai điệu đến nội dung ca khúc do bị đánh giá là không phù hợp với tinh thần trong các trận đấu bóng.

Ca khúc nói về tình yêu tan vỡ với giai điệu có phần u ám, buồn bã. Khi Power giành chiến thắng, nhiều khán giả thở phào nhẹ nhõm bởi ít nhất, với ca từ động viên tinh thần, bài hát của EXO vẫn phù hợp hơn cả.

Sau hàng loạt tranh cãi, Fake Love cuối cùng vẫn được phát tại World Cup.

Tuy nhiên, đáng tiếc cho những khán giả phản đối Fake Love bởi với lượng fan đông đảo, Army (tên cộng đồng fan BTS) cũng kịp đưa bài hát này giành chiến thắng trong cuộc bình chọn trên nền tảng Instagram.

Với việc giành phần thắng trước Hey Brother của Avicii và Wavin Flag cua K’AAN, Fake Love chính thức sẽ được phát tại giải đấu bóng lớn nhất hành tinh.

Fake Love được nhóm nhạc Hàn Quốc phát hành vào giữa tháng 5. Không chỉ thống trị bảng xếp hạng trong nước, ca khúc còn lọt top 10 Billboard Hot 100. Trong khi đó, Power của EXO cũng đạt nhiều thành tích nổi bật khi ra mắt vào tháng 12/2017.

Hai ca khúc còn lại: Thunder và We Will Rock You đều là những sản phẩm được khán giả yêu thích. Trong đó, Thunder của nhóm nhạc alternative rock Mỹ thuộc thể loại EDM với chất nhạc cuồng nhiệt, độc đáo khiến người nghe luôn muốn nhún nhảy theo từng giai điệu.

Phía FIFA hiện chưa công bố các bài hát chiến thắng này sẽ được phát ở trận nào và dưới hình thức nào.