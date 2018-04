Macron: Châu Âu đang 'nội chiến' về ý thức hệ

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi bảo vệ nền dân chủ tự do của châu Âu trước mối đe dọa từ chủ nghĩa phi tự do.

Trong bài phát biểu đầu tiên trước Nghị viện châu Âu hôm 17/4, Tổng thống Macron so sánh sự chia rẽ chính trị trong nội bộ châu Âu như cuộc nội chiến và cảnh báo về chủ nghĩa phi tự do đang trỗi dậy. Ông kêu gọi bảo vệ nền dân chủ tự do của châu Âu, nơi bảo vệ quyền lợi của những nhóm thiểu số và chỉ trích những người muốn mang đất nước họ tách khỏi châu Âu để theo đuổi cuộc "phiêu lưu" cổ tích.

"Tôi ủng hộ mối quan hệ hội nhập và gần gũi nhất có thể sau Brexit, và có giải pháp nổi tiếng - đó là tư cách thành viên EU", ông nói.

Tổng thống Macron trong bài phát biểu trước Nghị viện châu Âu ở Strasbourg, Pháp. Ảnh: Reuters.

Phần lớn bài phát biểu của ông Macron nói về tương lai của EU khi không còn Anh và tính cấp thiết của việc 27 nước thành viên còn lại đoàn kết để chống chọi với chủ nghĩa dân tộc chuyên chính từng một thời hoành hành và đang trỗi dậy. Macron chỉ trích những chính trị gia mang "người nhập cư" ra làm con dê tế thần để tranh thủ lá phiếu cử tri, dù ông không nhắc đến Thủ tướng Hungary Viktor Orban, người vừa chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử ở Hungary với quan điểm tranh cử dựa trên nỗi sợ hãi của người dân trước dòng người nhập cư.

"Có vẻ như đang có cuộc nội chiến châu Âu: Chủ nghĩa dân tộc ích kỷ và tiêu cực có vẻ đang thắng thế trước những giá trị đã mang chúng ta lại với nhau. Có một ảo tưởng với những người chống lại các giá trị tự do, và điều đó đang lớn mạnh", ông nói trước Nghị viện châu Âu.

"Trong tương lai, chúng ta sẽ phải chiến đấu để bảo vệ các lý tưởng của chúng ta... Đó là một nền dân chủ tôn trọng các quyền cơ bản của cá nhân và các nhóm thiểu số mà chúng ta từng gọi đó là chủ nghĩa dân chủ tự do, và tôi dùng từ đó một cách có chủ ý. Có một xu hướng chết người có thể kéo châu lục chúng ta đến vực thẳm, đến chủ nghĩa dân tộc và sự từ bỏ tự do. Tôi từ chối ý kiến rằng nền dân chủ châu Âu đã hết thuốc chữa", ông nói.

Cuộc biểu tình của những người cánh hữu chống nhập cư ở Hungary vào tháng 2/2017. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Pháp cũng không quên nói rằng căn tính chính trị của châu Âu khác với "đồng minh Mỹ của chúng ta", đất nước đã "chối bỏ chủ nghĩa đa phương, tự do thương mại và cả biến đổi khí hậu".

Reuters cho biết bài phát biểu "đầy cảm xúc" của tổng thống Pháp đã nhận được sự tán thưởng từ Nghị viện châu Âu, dù hơn chục nghị sĩ theo chủ nghĩa dân tộc đã ngồi im.

Guardian miêu tả Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker đã nhiệt liệt chào đón bài phát biểu, trong khi những người khác chỉ phản ứng vừa phải. Trong số những người không hoan nghênh ý tưởng của Macron có nghị sĩ người Đức Manfred Weber, người đứng đầu đảng Nhân dân châu Âu, nơi có cả các nghị sĩ thuộc đảng của thủ tướng Hungary.

Ông nói rằng người ta không nên chia mọi thứ thành "những người châu Âu tốt" và "những người châu Âu xấu". "Nhiều người gọi đây là châu Âu già nua. Tôi gọi đây là châu Âu dân chủ", ông nói và chỉ về phía các nghị sĩ đại diện cho đủ các quan điểm, bao gồm cả những người cực hữu.

Ngoài ra, một số nghị sĩ đã để biểu ngữ "Stop the war in Syria" ("Chấm dứt cuộc chiến ở Syria") và "Hand off Syria" ("Hãy buông tha Syria") trên bàn trong lúc ông Macron phát biểu. Ba ngày trước, Mỹ, Anh và Pháp đã không kích vào 3 địa điểm tại Syria mà các nước này cho là có liên hệ với việc sử dụng vũ khí hóa học của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad.