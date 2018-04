Man City có thể cho MU dùng chung sân Etihad

Manchester United đang lên kế hoạch nâng cấp sức chứa sân Old Trafford lên 90.000 chỗ. Trong thời gian sửa chữa, họ có thể dùng chung sân Etihad với Man City.

Khán đài Sir Bobby Charlton chỉ có 1 tầng.

CLB Manchester United đang lên kế hoạch nâng cấp khán đài Sir Bobby Charlton để tăng sức chứa của Old Trafford từ gần 75.000 chỗ ngồi lên 90.000 chỗ ngồi. Hội cổ động viên MU hoàn toàn nhất trí với kế hoạch biến "Nhà hát của những giấc mơ" trở thành một trong những sân bóng lớn nhất châu Âu.

Ông Richard Arnold, giám đốc phụ trách quản lý MU cho biết nếu kế hoạch đi vào thực hiện, đội bóng sẽ phải tìm địa điểm khác để tổ chức trận sân nhà. Richard nói: "Khán đài Sir Bobby Charlton là khán đài duy nhất chưa được nâng cấp. Nó nằm kẹp giữa một dải đất hẹp với tuyến đường sắt từ Manchester đi Liverpool. Nâng cấp khán đài này sẽ mất nhiều năm và MU có thể trở thành đội bóng vô gia cư".

"Chúng tôi có lực lượng cổ động viên đông nhất nước Anh, và chúng tôi không nằm ở London để có thể dùng sân Wembley. Thế nên, tìm nhà mới là thử thách không hề nhỏ với MU, bởi chúng tôi không muốn di chuyển xa, đánh mất lợi thế sân nhà. Mượn tạm sân nào cũng khó, vấn đề hậu cần cũng phức tạp không kém quá trình mở rộng sân".

Ông Richard Arnold, giám đốc phụ trách quản lý của MU.

Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, tờ The Sun cho biết Man City cân nhắc cho MU dùng chung sân Etihad. Trong quá khứ, MU từng sử dụng sân Maine Road (sân cũ của Man City trước khi chuyển về City of Manchester, nay là Etihad) trong thời gian 8 năm, do khán đài Stretford End của Old Trafford bị bom Thế chiến II phá hủy năm 1941.

Etihad với sức chứa hơn 55.000 chỗ ngồi được xem là phương án khả dĩ nhất với MU, họ sẽ không phải di chuyển xa nên tiết kiệm chi phí và thuận tiện cho cổ động viên nhà.

Sân Etihad của Man City.

Lần nâng cấp gần nhất của sân Old Trafford đến vào năm 2006, sức chứa tăng từ 67.000 chỗ ngồi lên 76.000. Ở mùa giải 2018/19 sắp tới, sức chứa sân Old Trafford sẽ giảm xuống còn 73.300 chỗ để hỗ trợ người khuyết tật vào sân xem bóng đá.

