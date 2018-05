Mãn nhãn với không gian sáng chế của học sinh Vinschool

Những thiết bị, dụng cụ nhỏ nhất như búa, kìm, kéo, motor, pin, ốc vít… cho đến các máy móc công nghệ cao như máy in 3D, máy cắt laser, máy điêu khắc CNC đều hiện hữu, giúp học sinh in, chế tạo những sản phẩm do chính mình thiết kế. Sau khi sử dụng phần mềm thiết kế đồ hoạ Corel, học sinh sử dụng máy cắt laser để sản xuất các sản phẩm đã thiết kế.