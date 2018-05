Man Utd dùng điều khoản 'điên rồ' để lôi kéo Alexis Sanchez

Vốn là cầu thủ hưởng lương cao nhất giải Ngoại hạng, Alexis Sanchez còn được nhận thêm khoản tiền thưởng bằng cả một tuần lương của đồng đội chỉ sau mỗi trận đá chính.

Điều khoản kỳ lạ trong hợp đồng của những bom tấn chuyển nhượng như Alexis Sanchez, Pierre Emerick- Aubameyang hay Romelu Lukaku được tiết lộ trong cuốn sách "Football Leaks: Uncovering The Dirty Deals Behind The Beautiful Game" (tạm dịch: Những chiêu trò bẩn thỉu đằng sau môn thể thao vua). Arsenal, Chelsea, Liverpool và 2 CLB thành Manchester, tất cả đều dùng tiền để chứng tỏ quyền uy tuyệt đối mỗi khi kỳ chuyển nhượng mở cửa.

Man Utd dùng “núi tiền” để đánh bại Man City

Thừa nhận không phải là một fan của kỳ chuyển nhượng mùa đông nhưng Jose Mourinho lại quyết tâm chiêu mộ Alexis Sanchez vào tháng 1 vừa qua. Truyền thông Anh đưa tin, đó là một vụ trao đổi giữa 2 gã khổng lồ của bóng đá Anh, Henrikh Mkhitaryan đổi lấy Alexis Sanchez. Man Utd không phải bỏ ra một xu để có được mục tiêu trong mơ của hàng xóm Man City.

Nếu nhìn qua, nhiều người lầm tưởng Man Utd đã có một vụ làm ăn thông minh khi đổi một cầu thủ không còn phù hợp chiến thuật lấy tiền đạo chủ lực của đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên khi chứng kiến những gì Alexis Sanchez đang nhận kể từ khi đặt chân đến Old Trafford. Có thể thấy Mourinho và BLĐ MU đã phải hy sinh rất nhiều để đánh bại đối thủ cùng thành phố.

Chuẩn bị gia nhập Man City nhưng Sanchez đã không cưỡng lại được "núi tiền" của Man Utd.

Ngoài mức lương cơ bản 20,35 triệu bảng (sau thuế) mỗi năm, Man Utd còn phải để Alexis Sanchez có những đặc quyền không cầu thủ nào tại Old Trafford được hưởng, trong đó có cả Paul Pogba.

Theo Football Leak, Alexis Sanchez sẽ nhận số tiền 75.000 bảng sau mỗi lần có tên trong đội hình xuất phát của Man Utd, khoản tiền này bằng 1 tuần lương của Phil Jones, Eric Bailly và gần gấp 4 lần những gì Marcus Rashford được hưởng sau một tuần tập luyện và thi đấu cật lực. Chưa dừng ở đó, Alexis Sanchez còn được đảm bảo một khoản lót tay hàng năm lên đến 1,1 triệu bảng.

Cựu sao Arsenal sẽ nhận thêm 2 triệu bảng nếu có tổng số bàn thắng, kiến tạo chạm mốc 40 trong một mùa giải, 1 triệu bảng nếu MU vô địch Champions League và 500.000 bảng nếu giúp đội nhà đăng quang Premier League. Tối đa, Sanchez có thể bỏ túi khoản tiền 25 triệu bảng/năm tại sân Old Trafford.

Arsenal trả tiền "trung thành" cho Aubameyang

Cũng như Man Utd, Arsenal vừa đón bom tấn trong kỳ chuyển nhượng mùa đông mang tên Pierre Emerick Aubameyang từ Dortmund. Vì phải bỏ ra khoản phí chuyển nhượng kỷ lục CLB (60 triệu bảng), Arsenal chỉ có thể trả cho tân binh người Gabon mức lương 198.000 bảng/tuần.

Bên cạnh đó, Arsenal đã "mua" lòng trung thành của chân sút sinh năm 1989 bằng số tiền 15,15 triệu bảng. Tuy nhiên, khoản tiền thưởng này sẽ được trả hàng năm từ giờ cho đến khi Aubameyang hết hạn hợp đồng vào năm 2021. Nếu cựu sao Dortmund có tổng số bàn thắng, kiến tạo trong một mùa chạm mốc 25, anh sẽ nhận ngay 300.000 bảng, mỗi lần đá chính và giúp Arsenal giành chiến thắng, Aubameyang cũng nhận 50.000 bảng. Kể từ khi gia nhập Arsenal đến nay, Aubameyang đã bỏ túi 250.000 bảng nhờ điều khoản này.

Aubameyang đã ghi 9 bàn, kiến tạo 4 lần kể từ khi đến Premier League.

Đáng tiếc nhất là khi gia nhập Arsenal, Aubameyang đã được treo thưởng số tiền 2,2 triệu bảng nếu giúp CLB chủ sân Emirates giành vé dự Champions League. Tuy nhiên, "Pháo thủ" chỉ kết thúc mùa giải với vị trí thứ 6, đồng nghĩa với tấm vé đi Europa League mùa tới.

Không chỉ có Aubameyang, trong hợp đồng của Mkhitaryan cũng có điều khoản cam kết trung thành trị giá 8,25 triệu bảng. Bên cạnh đó, mức lương của tiền vệ người Armenia cũng sẽ tự động tăng từ 144.000 bảng/tuần lên 240.000 bảng/tuần nếu Arsenal gia hạn hợp đồng trong thời gian tới.

Virgil Van Dijk và tiền thưởng "sạch lưới"

Việc treo thưởng để các cầu thủ nỗ lực phấn đấu là điều hoàn toàn bình thường. Nếu Sanchez, Aubameyang được thưởng dựa trên số bàn thắng, kiến tạo thì tân binh Virgil Van Dijk của Liverpool được thưởng thông qua số lần giữ sạch lưới.

Trung vệ người Hà Lan sẽ nhận 375.000 bảng nếu cùng đồng đội giữ sạch lưới 18 trận ở mùa giải tới, 500.000 bảng cho 20 trận và 750.000 bảng cho 22 trận.

Trong khi đó, Mohamed Salah cũng vừa bỏ túi số tiền 2,5 triệu bảng sau mùa giải thăng hoa cùng Liverpool. Đó là điều khoản ghi trên 35 bàn thắng + kiến tạo một mùa được cài vào hợp đồng của chân sút người Ai Cập hè năm ngoái. Đến nay, cựu sao Roma đã vượt xa chỉ tiêu đề ra ban đầu với 45 bàn, 13 kiến tạo trên mọi đấu trường.

Lukaku càng tỏa sáng, Everton càng mừng

Đầu quân cho Man Utd trong kỳ chuyển nhượng hè 2017 với giá 75 triệu bảng, Romelu Lukaku nhanh chóng hòa nhập và trở thành sự lựa chọn số một trên hàng công "Quỷ đỏ".

Để thuyết phục Everton nhả tiền đạo số một trong phiên chợ hè vừa qua, Man Utd cũng đã phải đồng ý một số điều khoản liên quan đến phong độ của Lukaku trong những mùa giải tới. CLB chủ sân Goodison sẽ nhận 10 triệu bảng nếu mỗi mùa giải trong 4 năm hợp đồng, Lukaku đều ghi trên 23 bàn. Mùa giải năm nay, chân sút người Bỉ đã ghi 26 bàn trên mọi đấu trường và hoàn toàn có thể duy trì phong độ ấn tượng này trong những năm tiếp theo.

Lukaku là khoản đầu tư hợp lý của Man Utd trong kỳ chuyển nhượng hè vừa qua.

Bên cạnh đó, nếu Man Utd bán Lukaku hoặc tiền đạo này chấm dứt hợp đồng trước tháng 6/2022, Everton cũng sẽ nhận số tiền 5 triệu bảng.

Ngoài những điều khoản được thống nhất từ trước, các CLB tại Premier League cũng phải đảm bảo mặt pháp lý cho các cầu thủ. Điển hình như trường hợp của Alexis Sanchez, Man Utd đã phải đứng ra giải quyết với cơ quan thuế Tây Ban Nha về cáo buộc trốn thuế khi tiền đạo người Chile còn chơi cho Barcelona.