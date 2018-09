Marcelo - ngòi nổ mang hai bộ mặt của Real Madrid

Sân San Mames của Athletic Bilbao, hậu vệ cánh Marcelo như người mang hai bộ mặt. Một kẻ hay nhất và cũng là dở nhất.

Phong độ được Marcelo thể hiện trong trận hòa Bilbao 1-1 cuối tuần rồi trở thành hồi chuông đáng báo động. Suốt những phút có mặt trên sân, hậu vệ người Brazil chuyền sai địa chỉ 11 lần và để mất bóng 15 lần. Ngôi sao 30 tuổi được cho rằng mắc lỗi bỏ vị trí trong tình huống đội nhà nhận bàn thua.

Marcelo ở San Mames không phải hậu vệ cánh trái hay nhất thế giới mà người hâm mộ từng chứng kiến. Anh bắt đầu có dấu hiệu sa sút thể lực, xử lý loạng choạng và vô hại trên mặt trận hỗ trợ tấn công, cũng như tiếp tục để lộ điểm yếu trong phòng ngự, theo bình luận nhà báo Edu Herrero của AS.

Marcelo có một trận đấu không thành công trước Athletic Bilbao ở vòng 4 La Liga.

Trước hàng thủ Bilbao, Marcelo hóa thân thành mũi khoan cùn. Anh không có quả treo bóng nào nguy hiểm vào khu vực cấm địa. Đường chuyền tạo cơ hội cho đồng đội chỉ dừng lại ở con số 1 khiêm tốn. Đã vậy, số 12 của Real Madrid còn chuyền bóng hỏng đến 11 lần.

Còn về khâu phòng ngự, Marcelo kết thúc trận đấu mà không có pha tắc bóng chính xác nào. Số pha phạm lỗi cần thiết để ngăn chặn những tình huống nguy hiểm đối phương tạo ra là 0. Anh cũng không tham gia nhiều vào các tình huống phòng ngự trên sân, đồng thời bị chê "tự tin thái quá".

Marcelo đã không có một trận đấu thành công. Dù vậy, đây chưa phải màn trình diễn thảm họa. Hậu vệ tóc xù vẫn có 6 pha giành lại bóng thành công, ngang với Raphael Varane, nhưng ít hơn Sergio Ramos (7 lần) và Dani Carvajal (10 lần). Anh cũng tỏ ra xông xáo khi đội nhà tấn công.

Bằng chứng hậu vệ người Nam Mỹ sút nhiều hơn cả Karim Benzema, Luka Modric và Toni Kroos, với 3 pha dứt điểm. Chỉ tiếc tính hiệu quả của Marcelo hôm nay là không có. Thậm chí, pha biểu diễn kỹ thuật cá nhân như diễn viên xiếc đánh bại cầu thủ đối phương cũng không nói lên điều gì.

Marcelo theo AS bắt đầu có dấu hiệu xuống dốc vì tuổi tác.

Marcelo tựu chung có 90 phút thất bại trước Bilbao. Real Madrid, lần đầu tiên ở mùa này, bị chặn đứng mạch chiến thắng. Họ giờ phải ngước nhìn Barcelona trên bảng xếp hạng khi kém đối thủ 2 điểm. Lỗi không hoàn toàn thuộc về Marcelo, nhưng dấy lên dấu hỏi lớn cho Real Madrid.

Sẽ ra sao nếu Marcelo không còn hay như những mùa trước? Đó chắc chắn là kịch bản tồi tệ nhất Real Madrid phải hứng chịu. Nhiều năm qua, hậu vệ cánh người Brazil như mắt xích quan trọng dẫn lối đội nhà tới những chiến thắng vang dội. Anh phòng ngự xuất sắc, mà hỗ trợ tấn công cũng cừ khôi.

Hai năm trước, số 12 đóng góp vào 17 bàn của Real Madrid, với 14 pha dọn cỗ và 3 bàn thắng trên mọi đấu trường. Một năm sau, anh kết thúc mùa giải với 5 bàn thắng trên mọi mặt trận. Theo Squawka, cựu sao Fluminense là một trong những quân bài thi đấu ổn định nhất trên hành trình vô địch.

Marcelo luôn là một kẻ can trường và bất khuất trước mọi sự chỉ trích. Mùa này, đặc biệt sau những trận đầu mùa, báo AS phân tích hậu vệ 30 tuổi bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi vì tuổi tác. Đó một phần do Marcelo vừa trải qua vòng chung kết World Cup 2018 cùng tuyển Brazil.

Marcelo cần tìm lại phiên bản hay nhất của mình.

Màn trình diễn của Marcelo tại San Mames không phải điều Real Madrid mong muốn. Chưa kể năm 2018 đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong lịch sử CLB, họ sẽ không có cây săn bàn trứ danh Cristiano Ronaldo trong đội hình. Điều này đồng nghĩa mọi vị trí còn lại buộc phải gồng mình nhiều hơn.

Mùa này, "Los Blancos" cũng không còn Theo Hernandez, lá bài dự phòng cho Marcelo. Như vậy, hậu vệ người Brazil sẽ có ít thời gian để nghỉ ngơi hơn. Không cần bàn cãi, Marcelo nên sớm tìm lại được phiên bản hay nhất, chứ đừng là dở nhất. Có như vậy, đà chiến thắng mới lại tìm đến Real Madrid.