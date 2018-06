Marcus Rashford: ‘Ronaldo là nguồn cảm hứng bất tận'

Trên tờ Four Four Two, tài năng trẻ Marcus Rashford khẳng định Cristiano Ronaldo chính là hình mẫu mà anh không ngừng theo đuổi.

World Cup 2018 trên đất Nga đã trôi qua được gần 1/3 chặng đường. Sau hàng loạt trận đấu ở vòng bảng, nếu để chọn ra ngôi sao để lại nhiều ấn tượng nhất thì đó chắc chắn là Ronaldo. Sau 4 trận, siêu sao 32 tuổi ghi 4 bàn, và góp công lớn cho thành tích của Bồ Đào Nha. Trên tờ Four Four Two, tiền đạo Marcus Rashford không tiếc lời ca ngợi đàn anh. “Tôi có thể nói rằng Ronaldo là cầu thủ để lại nhiều ấn tượng nhất tính đến lúc này ở World Cup 2018. Trận đấu với Tây Ban Nha là màn trình diễn tuyệt đỉnh của anh ấy, những bàn thắng đến theo cách không thể tin được”, cầu thủ trẻ người Anh mô tả. Rashford đặc biệt ấn tượng với tài năng của Ronaldo. Trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Manchester United, do đó Ronaldo luôn là hình mẫu để tài năng 20 tuổi phấn đấu mỗi ngày. Rashford thừa nhận mình đã bị mê mẩn với quả sút phạt lợi hại của CR7 ở trận Tây Ban Nha. “Trên sân tập, tôi đứng cùng vị trí Ronaldo sút phạt vào lưới Tây Ban Nha, và cố gắng làm điều tương tự. Sự tự tin luôn có trên khuôn mặt của Ronaldo, anh ấy rất quyết tâm để ghi bàn. Thời điểm đó cực kỳ áp lực, nhưng Ronaldo xem như chưa có chuyện gì xảy ra", Rashford đánh giá. Tài năng sáng giá của MU và nước Anh nói thêm: "Ronaldo đã mất rất nhiều năm để đứng trên đỉnh cao thế giới, và anh ấy vẫn đang duy trì. Không điều gì có thể ngăn cản được nhiệt huyết của CR7”. Ronaldo đang là cầu thủ châu Âu có nhiều bàn nhất trong màu áo ĐTQG. Trước Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha bị dẫn 3-2 cho đến những phút cuối cùng. Khi thầy trò HLV Fernando Santos tuyệt vọng, Ronaldo đứng trên vạch sút phạt và ghi bàn, mang lại một điểm quý giá. Trận đấu với Morocco, CR7 là người ghi bàn thắng duy nhất, mang đến chiến thắng đầu tiên cho Bồ Đào Nha. Bốn điểm sau 2 trận, Ronaldo và đồng đội gần như chắc chắn có được tấm vé vào vòng 16 đội. Trận cuối cùng, Bồ Đào Nha cần giành chiến thắng trước Iran với tỷ số đậm là có thể giành vị trí nhất bảng B từ Tây Ban Nha. Ronaldo sút 11 m mạnh hơn Salah và Griezmann ở World Cup 2018 Theo tính toán của các công cụ đo cú sút 11 m của Ronaldo có tốc độ 108 km/giờ, vượt cả Salah và Griezmann tại lượt trận thứ nhất vòng bảng World Cup 2018 ‘Ronaldo được đồng đội hỗ trợ, còn Messi thì không' Chia sẻ sau thất bại muối mặt của Argentina trước Croatia, HLV Jorge Sampaoli khẳng định cậu học trò Lionel Messi của ông quá đơn độc so với đồng nghiệp Cristiano Ronaldo.

Viết Tuệ Ảnh: Getty Images