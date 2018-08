Mất 46 người vào tay Apple, Tesla mỉa mai: ‘Họ giàu gấp 100 lần’

Theo thống kê từ đầu 2018 đến nay, có đến 46 người đã chuyển đổi công việc từ Tesla sang Apple. Theo nhân viên Tesla, họ được trả lương cao gấp rưỡi.

Sau một báo cáo khẳng định Dough Field đã trở lại Apple sau quãng thời gian không dài làm việc cho Tesla, CNBC tiếp tục khơi rộng hơn mâu thuẫn nhân sự giữa Apple và Tesla. Trang này thậm chí gọi đây là một “cuộc chiến”.

Trong năm 2018, đã có 46 người rời bỏ Tesla để nhảy việc qua Apple.

Tất nhiên, không phải ai cũng là nhân vật cao cấp như Dough Field. Những người nhảy việc này đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau, từ kỹ sư đến quản lý chuỗi cung ứng, thực tập, cho đến người bị Tesla sa thải.

Theo CNBC, dựa vào dữ liệu trên LinkedIn, Apple đã thuê 46 người từng làm việc trực tiếp cho Tesla.

Có một "cuộc chiến" nhân sự không hề nhỏ giữa Tesla và Apple. Ảnh: Cult of Mac.

Một điểm quan trọng là không phải toàn bộ những người này đều làm việc cho dự án xe hơi mang tên Project Titan của Apple. Nhiều người trong số họ thuộc về các dự án màn hình, quang học và công nghệ pin cho các thiết bị khác của Apple.

Dẫn lời các nhân viên và cựu nhân viên của Tesla, CNBC nói rằng nhiều kỹ sư ở đây cảm thấy thất vọng khi Field rời Tesla để về Apple. Họ thấy nhiều người muốn rời Tesla hơn so với các năm trước.

Tesla không đồng tình với quan điểm này. Trong một tuyên bố mới đây, họ khẳng định số người tự nguyện rời công ty đã giảm trong năm ngoái. Nhà sản xuất ôtô điện này cũng khẳng định họ “có ít tiền hơn 100 lần so với Apple” và khó có thể cạnh tranh về lương bổng.

“Tôi mong họ sẽ ổn. Tesla lựa chọn con đường khó khăn. Chúng tôi có ít tiền hơn 100 lần so với Apple, do đó chắc chắn họ có thể trả nhiều hơn. Chúng tôi đang ở trong một chiến trường cực kỳ khó khăn, đấu lại những công ty xe hơi sản xuất số lượng xe nhiều hơn 100 lần so với chúng tôi. Do đó, đây là công việc khó khăn.

Chúng tôi thậm chí không có tiền để quảng cáo hay tung các chương trình giảm giá. Thứ duy nhất có thể dựa vào là chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, chúng tôi tin vào sứ mệnh của mình”, người phát ngôn của Tesla nói với CNBC.

Từng có nhiều thông tin khẳng định Apple sẽ mua Tesla để hiện thực hóa giấc mơ xe tự lái của mình.

Một kỹ sư của Tesla cho hay Apple trả “gấp khoảng 1,5 lần cho kỹ sư kỹ thuật, phần mềm hoặc sản xuất” so với Tesla.

Thứ gọi là cuộc chiến nhân sự giữa Tesla và Apple không phải điều mới. Quay lại thời điểm năm 2015, Elon Musk từng bình luận về việc “trao đổi nhân sự” giữa 2 công ty. Ông nói rằng Appple giống như một “nghĩa trang của Tesla”, ám chỉ việc công ty này thường xuyên thu nhận những người Tesla đã sa thải.

Dough Field gia nhập Tesla từ năm 2013 từ Apple, nơi ông giữ chức vụ Phó chủ tịch phụ trách gia công phần cứng. Tại Tesla, ông chịu trách nhiệm phát triển các phương tiện mới, bao gồm mẫu sedan Model 3 nổi tiếng. Đầu tháng này, Bloomberg xác nhận Field đã trở lại Apple để làm việc cho dự án Project Titan.