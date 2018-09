Mặt lưng gradient của Huawei Nova 3i được tạo ra như thế nào?

Kể từ sau P20 Pro, thiết kế mặt lưng gradient dần trở thành điểm nhấn độc đáo trên loạt sản phẩm của Huawei, gần đây nhất là Nova 3 và Nova 3i.

Khi hầu hết smartphone đều sở hữu màn hình tràn viền với phần bezel mỏng nhất có thể, thì một số nhà sản xuất quyết định tạo khác biệt cho sản phẩm bằng cách hướng sự chú ý của người dùng sang mặt lưng gradient. Đây chính là cách Huawei đang làm với loạt smartphone cao cấp và trung cấp của mình.

Gradient được tạo ra bởi sự biến chuyển của một hoặc nhiều màu sắc. Mỗi sự kết hợp của 2 màu sắc lại tạo nên một gradient với kết cấu khác nhau. Sự chuyển tiếp giữa hai màu sắc cũng có thể minh họa cho những cảm xúc phức tạp. Ví dụ, gradient màu cam - xanh biểu trưng cho sự sôi động, dữ dội; màu đỏ - tím thể hiện nét ngọt ngào, quyến rũ còn xanh - tím gợi liên tưởng đến sự khao khát trong tình yêu.

Xanh và tím cũng được coi là màu sắc của năm, theo công bố của Pantone. Hai màu sắc này là cảm hứng để Huawei tạo nên biến thể tím Iris trên dòng sản phẩm Nova 3 và 3i.

Nova 3i sở hữu mặt lưng chuyển màu độc đáo.

Màu gradient của Huawei Nova 3/3i hình thành dựa trên nguyên lý kết cấu màu sắc. Kết cấu này được tạo ra bởi hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Điều này cho phép người xem cảm nhận được nhiều gam màu khác nhau trên cùng một vật thể khi thay đổi góc nhìn.

Trong tự nhiên, màu ánh kim trên cánh bọ cánh cứng hay mặt trong của vỏ sò, vỏ trai là những ví dụ điển hình cho kết cấu màu sắc.

Cảm hứng tạo ra màu sắc trên smartphone của Huawei đến từ thiên nhiên.

Để đưa kết cấu này lên mặt lưng của smartphone, hãng di động Trung Quốc áp dụng quy trình NCVM. Đây là công nghệ tiên tiến nhất để tạo ra màu gradient.

Cụ thể, công nghệ này phải được tiến hành trong một nhà máy hoàn toàn không có bụi, vì chỉ một hạt bụi duy nhất cũng có thể làm hỏng toàn bộ lớp phủ. Toàn bộ quá trình phủ tiêu tốn thời gian nhiều gấp 4 lần so với tiêu chuẩn công nghiệp và chỉ khoảng 30-40% đạt chuẩn. Điều này đồng nghĩa với việc 2 trong 3 tấm kính/mặt gương sẽ phải bỏ đi do không đáp ứng tiêu chuẩn về chất lượng.

So với phương pháp in mực truyền thống, màu gradient do quá trình NCVM tạo ra tinh tế, phong phú và linh hoạt hơn. Công nghệ chế tác này cũng được cho là an toàn, thân thiện với người sử dụng và màu sắc rất khó phai mờ.

Mặt lưng đổi màu ấn tượng của Nova 3i.

Huawei cũng ứng dụng đồng thời quá trình xử lý phún xạ để đạt được hiệu ứng chuyển màu từ xanh sang tím trên phiên bản Iris Purple. Dưới ánh sáng, mặt lưng Nova 3i trong phiên bản màu sắc này sẽ xuất hiện chuyển động hình bán nguyệt nhờ vào lớp màng có vân đặc biệt mỏng đến đơn vị nano.

Ở phân khúc tầm trung, Nova 3/3i phiên bản tím Iris đang được rất nhiều người dùng ưa chuộng. Tín đồ công nghệ cũng hy vọng Huawei sẽ ra mắt màu gradient phong phú hơn trong thời gian tới.