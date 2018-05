Meghan Markle diện váy cưới kém nổi bật so với những bộ váy hoàng gia

Công chúa Thụy Điển Victoria diện chiếc váy cưới lụa trơn màu be trang nhã, đơn giản mà sang trọng. Váy do một nhà thiết kế người Thụy Điển may riêng cho cô dâu. Chiếc váy cổ thuyền, trễ vai, ôm sát cơ thể cô dâu, làm vóc dáng vốn cao lớn của Công chúa Victoria thon gọn, nhẹ nhàng hơn. Ngoài ra, phần đuôi được may bằng ren tinh xảo khiến bộ váy thêm phần sang trọng.