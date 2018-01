Mèo Vạc chìm trong băng giá, rét dưới -3 độ C

Sương mù dày đặc kèm mưa cũng xuất hiện ở các địa bàn ở huyện Mèo Vạc. Bên cạnh đó, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét đậm, rét hại, vùng núi cao có băng giá với nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 8-10 độ C, vùng núi 4-7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.