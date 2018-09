Messi ghi hat-trick, mang điềm lành đến cho Real?

Nghe có vẻ hơi điên rồ, bởi Lionel Messi đá cho Barca, đâu phải Real Madrid. Vậy tại sao Leo lập hat-trick lại có thể mang đến điều tốt đẹp cho Real Madrid?

Cú sút phạt đẳng cấp của Messi nhìn từ khán đài Siêu sao người Argentina khiến khán đài sân Nou Camp vỡ òa với cú sút phạt thành bàn đẹp mắt trong chiến thắng 4-0 của Barcelona trước PSV ở Champions League.

Sau trận Barca đè bẹp PSV 4-0 ở loạt mở màn vòng bảng Champions League hôm 19/9, tờ AS đưa ra thống kê khá thú vị. Mỗi lần Messi lập hat-trick ở trận đầu tiên của vòng bảng cúp châu Âu, năm đó Real Madrid sẽ trở thành ông vua giải đấu. Sự trùng hợp này diễn ra tới hai lần

Bằng chứng ở mùa 2013/14, Messi ghi 3 bàn vào lưới Ajax ở trận mở màn. Năm đó, Real Madrid hoàn tất giấc mơ "La Decima" khi cán mốc chinh phục danh hiệu Champions League thứ 10. Lịch sử lặp lại ở mùa 2016/17, sân Camp Nou, Leo lập hat-trick trong chiến thắng 7-0 trước Celtic.

Messi lập hat-trick trong chiến thắng 4-0 trước PSV ở loạt mở màn vòng bảng Champions League mùa 2018-19.

Trong hai mùa Messi ghi hat-trick ở trận mở màn Champions League, Barca toàn bị loại từ vòng tứ kết. Năm 2014, họ thua Atletico Madrid. Tiếp theo, đội bóng này bị Juventus nhấn chìm. Các đội hạ được đại diện xứ Catalan sau đó đều vào chung kết và nhận cùng một kết quả: Thất bại trước Real Madrid.

Dĩ nhiên, thống kê trên không có sự logic. Nó mang tính hài hước nhiều hơn. Trở lại với những diễn biến của trận Barca hủy diệt PSV, Messi biến Nou Camp thành đêm diễn riêng khi tỏa sáng rực rỡ. Anh trở thành người chủ đạo dàn dựng những pha tấn công của đội nhà.

Ngoài việc ghi hat-trick, Leo còn tung ra 3 đường chuyền kiến tạo cơ hội nguy hiểm cho đồng đội. Anh đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác 90%. Màn trình diễn đó giúp siêu sao người Argentina được trang thống kê Whoscored chấm điểm 10. Một sự tưởng thưởng xứng đáng cho nỗ lực tuyệt vời.

Chứng kiến Leo tung hoành trên sân, cây bút Juan Jimenez của tờ AS, thân với Real Madrid, bị chinh phục. Nhà báo này thốt lên: "Messi không thể bị quên lãng bởi một cơn gió". Cách nói này để chỉ Leo không có mặt trong danh sách rút gọn những ứng viên cho giải "The Best" của FIFA.

Messi vẫn là hạt nhân quan trọng của Barca.

Rồi ở cuộc bình chọn giải thưởng "Cầu thủ hay nhất năm" của UEFA, số 10 khoác áo Barca cũng không có giải. Việc liên tiếp đứng ngoài cuộc ở những giải thưởng cá nhân khiến Messi đối mặt với nghi ngờ. Năm 2018, phải chăng sự diệu kỳ trong đôi chân của anh đã không còn tác dụng?

Champions League mới chỉ diễn ra loạt trận mở màn, và hat-trick vào lưới PSV của Messi chưa đủ để đưa ra bất kỳ kết luận nào. Dù vậy, những gì Leo làm được như lời nhắc nhở đến người hâm mộ, "hãy còn quá sớm để quên anh".

Còn như nhà báo Manolo Lama của El Mundo Deportivo bình luận: "Có hay không có giải thưởng cá nhân đi nữa, Messi vẫn là cầu thủ hay nhất hành tinh".