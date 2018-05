Michael Carrick – khép lại một chặng đường viên mãn

Trận đấu với Watford vào ngày 13/5, Carrick chính thức nói lời chia tay sân cỏ và hoàn thành ước nguyện trong cả sự nghiệp của mình.

Từ lúc Wayne Rooney quyết định rời MU, Carrick là cầu thủ cuối cùng còn sót lại trong thế hệ vàng, giai đoạn 2006-2009 ở MU. Sau 90 phút trước Watford, Carrick sẽ chính thức nói lời chia tay với nơi mà anh đã gắn bó xuyên suốt 12 mùa giải.

Cách đây 4 năm, Carrick từng rất sợ viễn cảnh phải sớm chia tay với sân Old Trafford. Nhưng sau tất cả, tiền vệ 36 tuổi vẫn trụ vững nhờ sự tin tưởng từ CĐV, và toàn thể nhân viên, ban huấn luyện của MU.

Khao khát được giải nghệ tại Old Trafford

Đó là điều mà Carrick đã trải lòng trong buổi phỏng vấn cách đây hơn 4 năm: “Lúc này, tôi chỉ muốn được giải nghệ tại nơi mà mình luôn coi là ngôi nhà thứ 2 trong cuộc đời. Tôi gắn bó cùng MU qua 7 mùa giải, do đó bản thân không muốn phải chuyển đến CLB khác để kết thúc sự nghiệp”.

Carrick đã hoàn thành tâm nguyện của cả sự nghiệp.

Lúc đó, Sir Alex tuyên bố chia tay sân Old Trafford sau 26 năm tại vị, điều này vô tình khiến tương lai của Carrick trở nên bất ổn. Có người thầy, người cha như Sir Alex che chở, hết lòng tin tưởng, chỗ đứng của Carrick luôn được đảm bảo ở “Nhà hát của những giấc mơ”.

Nhưng khi tân HLV David Moyes lên nắm quyền, mọi thứ tại MU thay đổi hoàn toàn. Carrick cũng như bao cầu thủ khác trong đội hình phải chiến đấu để thể hiện vai trò tại đội bóng. Sau đó hy vọng vào việc được ký tiếp hợp đồng mới khi bản giao kèo cũ sắp đến ngày kết thúc.

12 năm là một "Quỷ đỏ", Carrick chơi 463 trận và giành 18 danh hiệu, bao gồm 5 chức vô địch Premier League và 1 lần đăng quang ở Champions League

David Moyes nhanh chóng ấn tượng với tài năng của Carrick bởi không chỉ đóng góp lớn trên sân cỏ, tiền vệ 32 tuổi còn là thủ lĩnh trong phòng thay đồ, là giá trị lớn ở khía cạnh tinh thần của toàn đội MU. Đó là lý do đích thân Moyes đề nghị đội bóng giữ Carrick ở lại với sân Old Trafford.

“Thật tuyệt vời, tôi muốn phục vụ cho MU đến khi nào đạt đến giới hạn của bản thân”, đó là cảm xúc của Carrick khi đặt bút kí vào bản hợp đồng mới có thời hạn 2,5 năm, qua đó yên tâm cống hiến cho MU.

Qua 3 đời HLV ở Old Trafford, Carrick luôn được tin tưởng.

Hai triều đại kế tiếp ở "Nhà hát của những giấc mơ", Carrick ngày càng già đi, nhưng bản lĩnh, kinh nghiệm và đẳng cấp của anh vẫn là thứ đặc sản đối với Louis van Gaal, tiếp đó là Mourinho. Sau trận thắng 3-0 trước Hull City hồi 29/11/2014, Van Gaal từng thốt lên: "Carrick đúng là gừng càng già càng cay".

Tương tự, ngay từ cái nhìn đầu tiên, Mourinho ấn tượng với cậu học trò Carrick. Ông nói: "Carrick là cầu thủ chuyên nghiệp bậc nhất trên thế giới. Tôi đã ngưỡng mộ Carrick từ lâu, một nhân cách tuyệt vời và xứng đáng là hình mẫu để tất cả học tập theo".

Highlights Siêu sao Carrick 2-2 Huyền thoại MU 2008 Trận cầu tri ân Michael Carrick đã khiến khán giả cảm thấy mãn nhãn với tổng cộng 4 pha lập công cùng sự góp mặt của nhiều huyền thoại như Scholes, Giggs hay Van Der Sar.

Mourinho trực tiếp yêu cầu ban liên đoàn gia hạn hợp đồng thêm 1 năm với Carrick, qua đó giúp cựu tiền vệ Tottenham kéo dài chặng đường ở Old Trafford. Hè 2017, Carrick chơi ở trận tri ân mà CLB dành tặng cho mình. Nhiều người tin rằng đó là thời điểm hợp lý để "lão tướng" người Anh nói lời từ giã.

West Ham muốn Carrick trở về mái nhà xưa, Everton ra sức chèo kéo. Còn ở mảnh đất Australian xa xôi, một đội bóng sẵn sàng đưa ra hợp đồng béo bở cho Carrick. Nhưng không, anh thà giải nghệ còn hơn chuyển đến đội bóng khác, đặc biệt là ở giải đấu Premier League.

Dưới lời mời của Mourinho, Carrick vui mừng thông báo tiếp tục cống hiến cho MU. Không còn đóng góp nhiều cho MU như trước và đó là lý do khiến Carrick đưa ra lời từ giã sân cỏ ở tuổi 36.

Hàng loạt Quỷ đỏ ra đi, nhưng Carrick vẫn ở đó

Bản thân Carrick từng đặt vào giả thuyết, anh không thể kết thúc sự nghiệp tại sân Old Trafford. Nhưng sau tất cả, cuộc hành trình của người hùng thầm lặng vẫn tiếp diễn và duy trì đến tận trạm dừng chân cuối cùng khi mùa giải 2017/18 khép lại.

Rất nhiều huyền thoại ở sân Old Trafford mơ được giải nghệ khi khoác lên mình màu áo của Quỷ đỏ.

HLV Jose Mourinho thông báo: “Trận đấu với Watford, Carrick đá chính từ đầu. Người đàn ông của chúng tôi sẽ đeo băng đội trưởng, và chơi trận cuối cùng tại Old Trafford trước khi chuyển sang cương vị mới”. Đã từ rất lâu, Carrick không ra sân, nhưng trong khoảnh khắc quan trọng nhất, Mourinho vẫn nhớ đến học trò của mình.

Lần cuối cùng chào tạm biệt cổ động viên và kết thúc sự nghiệp quần đùi, áo số ở Old Trafford, không phải cầu thủ nào cũng làm được điều tương tự Carrick. Wayne Rooney là chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử của MU, nhưng vẫn rời đi ở mùa hè 2017 vì cảm thấy không còn đủ động lực để cống hiến cho đội bóng.

Vài năm trước, Ferdinand, Vidic cũng lặng lẽ chia tay MU khi ở tuổi xế chiều, để rồi trải qua những ngày tháng bấp bênh, trước khi chính thức treo giày. Danny Welbeck và Jonny Evans, 2 cầu thủ hết mực yêu mến MU, gắn bó cùng Quỷ Đỏ từ khi còn là cậu bé. Nhưng vì không đáp ứng ở mặt chuyên môn, cả hai đành lỡ hẹn với khao khát dành cả sự nghiệp cho MU.

Xa hơn nữa, Beckham cay đắng rời Manchester sau phi vụ “chiếc giày bay” lịch sử, để rồi tiếc nuối cả cuộc đời vì không thể kết thúc sự nghiệp tại nơi mình đã trưởng thành. Tương tự, Roy Keane mâu thuẫn với Sir Alex, bị đá văng khỏi Old Trafford, sau đó rơi vào viễn cảnh “stress” nặng, chán nản với trái bóng vì không còn cơ hội để trở thành Quỷ đầu đàn.

Trong lòng CĐV MU, Carrick mãi là người hùng thầm lặng vĩ đại.

Cả sự nghiệp của Carrick, nhiều người tiếc nuối khi tài năng của anh chưa bao giờ được thừa nhận một cách xứng đáng. Dù vậy, bản thân Carrick chưa bao giờ cầu mong vào lời tung hô từ phía CĐV.

Bố của cựu tiền vệ Lampard, ông Frank Richard Lampard từng nhận định: “Carrick xứng đáng được ghi nhận nhiều hơn so với những gì đã cống hiến. Nhưng không sao, trong mắt tôi, cậu ấy vẫn là nhanh cách hiếm có, một con người hết mực thầm lặng vì đội bóng”.

Cũng chính sự thầm lặng đó, 12 năm qua, Carrick vẫn trụ vững ở Old Trafford khi rất nhiều cái tên, từ ngôi sao thế giới, cho đến tài năng trẻ dứt áo ra đi. Carrick không cương quyết chống đối Sir Alex như Tevez, không hành xử thiếu chuyên nghiệp giống Di Maria và không mưu cầu danh vọng tương tự Ronaldo.

Carrick vẫn ở đó, cống hiến bằng tất cả khả năng của mình với mức lương 120.000 bảng mỗi tuần. Tất cả yếu tố đó cộng hưởng lại với nhau, làm nên hình mẫu của một người hùng thầm lặng đích thực trong bóng đá. Qua từng năm, CĐV MU càng dành sự yêu mến đặc biệt cho Carrick và tất cả đã sẵn sàng để tạo nên bầu không khí tuyệt vời tại "nhà hát của những giấc mơ".

12 năm, Carrick chưa bao giờ là trung tâm của đội bóng khi ở đó, lần lượt Ronaldo, Rooney, Van Persie, Pogba và hiện tại là Sanchez đang sải bước trên thảm cỏ Old Trafford. Nhưng trận đấu với Watford vào đêm nay, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, cái tên Carrick trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.

Lần cuối cùng, CĐV trên sân Old Trafford có dịp hô vang những câu hát đã gắn liền với lịch sử: "Anh ta là Carrick, anh ta có thể chuyền bóng, anh ta có thể xoạc bóng, anh ta có thể chạy. Oh Oh Oh, anh ta là Michael Carrick".