Miền Bắc cuối tuần chuyển mưa lạnh, đề phòng dông lốc, sấm sét

Ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ và Trung Bộ giảm nhiệt, trời chuyển rét kèm mưa, một số nơi đề phòng dông lốc, mưa đá, sấm sét.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, không khí lạnh đang di chuyển xuống miền Bắc nước ta. Trước khi chuyển lạnh, trong ngày 14/4, Bắc Bộ vẫn có tiết trời ấm áp, sương mù vài nơi và thậm chí nắng nóng.

Cụ thể, khu vực Tây Bắc Bộ nhiệt độ phổ biến ở mức 31-34 độ C, riêng Tây Bắc chạm mức 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Trong khi đó, Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, nhiệt độ cao nhất 27-29 độ C.

Dự báo nền nhiệt thấp nhất tại một số địa phương trong những ngày tới. Ảnh: T.M.

Tình trạng nắng nóng diễn biến gay gắt hơn ở khu vực vùng núi từ Thanh Hoá đến Phú Yên, với mức nhiệt cao 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C, khu vực ven biển khoảng 30-34 độ C.

Từ chiều tối 14/4, khối không khí lạnh ảnh hưởng Bắc Bộ, sau đó đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo Hạn ngắn (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương), thông tin đợt không khí lạnh cuối mùa này có cường độ yếu.

"Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như mưa đá, dông lốc, sấm sét", ông Năng nhấn mạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, từ chiều tối 14/4, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác; từ đêm có mưa vừa đến mưa to và rải rác có dông. Chiều 15/4, Trung Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cần đề phòng tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 14/4, gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2, vùng ven biển cấp 3.

Từ ngày 15/4, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển lạnh, vùng núi chuyển rét, nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-21 độ C, vùng núi 15-18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C.

Miền Bắc dần chuyển rét, mưa vừa đến mưa to kèm dông lốc, sấm sét. Ảnh: Anh Tuấn.

Hà Nội từ đêm nay có mưa rào và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Từ sáng 15/4, trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-21 độ C.

Ở vịnh Bắc Bộ và khu vực phía bắc Biển Đông, từ đêm nay gió chuyển hướng đông bắc cấp 5-6, giật cấp 7.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo từ 15-16/4, trên thượng lưu sông Đà, sông Thao, sông Lô và sông Cầu khả năng xuất hiện 1 đợt lũ nhỏ với biên độ lũ lên 1-2 m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông sẽ ở mức dưới BĐ1.

Vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại 8 tỉnh Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang cần đề phòng tình trạng sạt lở đất.