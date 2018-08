Miền Bắc mưa lớn trên diện rộng, đề phòng lũ quét và sạt lở đất

Từ đêm nay đến đêm 31/8, Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An sẽ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Khu vực miền núi cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia sáng 28/8 cho biết rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ với một vùng xoáy thấp trên khu vực nam Trung Quốc tiếp tục dịch chuyển về phía tây. Do vậy, từ đêm nay đến đêm 31/8, Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An sẽ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 100-200 mm/đợt). Các tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La có mưa rất to (lượng mưa phổ biến 200-300 mm/đợt). Khu vực miền núi thuộc Điện Biên, Sơn La, Lai Châu cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất. Ảnh: Việt Linh. Tại khu vực Hà Nội, từ nay đến ngày 31/8, có mưa nhiều nơi, riêng ngày 29-30/8 có mưa vừa đến mưa to. Bên cạnh đó, trong một giờ qua, khu vực tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lai Châu xuất hiện mưa vừa đến mưa to. Lượng mưa đo được tại một số trạm như Mường Tùng 38 mm, Chiềng Lanh 31 mm, Sơn La 34 mm, Mường La 43 mm, Yên Châu 39 mm, Mộc Châu 38 mm. Dự báo trong sáng nay, khu vực nói trên tiếp tục có mưa, lượng từ 15-30 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo các huyện Mường Chà, Mường Nhé (tỉnh Điện Biên), Mường Tè, Phong Thổ (tỉnh Lai Châu), Yên Châu, Thuận Châu (tỉnh Sơn La) cần đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Thời tiết ngày 28/8: Mưa lớn diện rộng ở miền Bắc Ngày 28/8, khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An có mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100-200 mm/đợt, nhiều nơi có mưa rất lớn lên đến 200-300 mm/đợt. Nghệ An Nghệ An là tỉnh có diện tích lớn nhất Việt Nam thuộc vùng Bắc Trung Bộ có trung tâm hành chính là thành phố Vinh. Nghệ An có đầy đủ địa hình núi cao, trung du, đồng bằng và ven biển, có 9 huyện nằm trong Khu dự trữ sinh quyển miền tây Nghệ An được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Về kinh tế, ngành công nghiệp hiện nay của tỉnh tập trung phát triển ở 3 khu vực Vinh - Cửa Lò, Hoàng Mai và Phủ Quỳ. Bạn có biết: Thời nhà Hậu Lê, tỉnh Nghệ An có tên gọi là Xứ Nghệ (bao gồm cả tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh của ngày nay). Diện tích: 16.493,7 km² Dân số: 2.978.700 Phân chia hành chính: 1 thành phố, 3 thị xã, 17 huyện Vùng: Bắc Trung Bộ Mã điện thoại: 238 Biển số xe: 37

Thanh Hóa Thanh Hóa là tỉnh cực Bắc miền Trung Việt Nam, đứng thứ 5 về diện tích và thứ 3 về dân số trong số các đơn vị hành chính tỉnh trực thuộc nhà nước. Thanh Hóa là tỉnh chuyển tiếp giữa miền Bắc và miền Trung Việt Nam trên nhiều phương diện (hành chính, khí hậu, địa chất, ngôn ngữ). Năm 2017, Thanh Hóa là tỉnh đầu tiên của Bắc Trung Bộ có 2 thành phố trực thuộc tỉnh là Thanh Hóa, Sầm Sơn. Bạn có biết: Thanh Hóa là một trong những địa điểm sinh sống đầu tiên của người Việt cổ. Các di chỉ khảo cổ cho thấy nền văn hóa xuất hiện đầu tiên tại đây là văn hóa Đa Bút. Diện tích: 11.130,2 km² Dân số: 3.712.600 (2016) Vùng: Bắc Trung Bộ Phân chia hành chính: 2 thành phố, 1 thị xã, 24 huyện Mã điện thoại: 237 Biển số xe: 36