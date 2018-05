Miền Bắc nóng nhất từ đầu năm

Trong đợt nắng đầu mùa, một số nơi ở miền Bắc nóng 38 độ C. Cơ quan khí tượng cảnh báo hiện tượng tố lốc, mưa đá và gió giật vào chiều tối.

Ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp nóng phía tây mở rộng, kết hợp với hiệu ứng gió phơn, tình trạng nắng nóng, oi bức xảy ra ở Bắc Bộ và Trung Bộ (Thanh Hóa đến Phú Yên) từ ngày 14/5.

Có nơi trên 38 độ C

Ông Hoàng Phúc Lâm (Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia) cho biết nhiệt độ ở các khu vực Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Hà Nội và vùng núi từ Thanh Hóa đến Phú Yên có thể chạm mức 38 độ C. Địa phương khác phổ biến từ 35-37 độ C.

Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm, Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia . Ảnh: T.M.

Tại Hà Nội, nhiệt độ đạt đỉnh 37 độ C vào khoảng ngày 17 và 18/5, những ngày còn lại nhiệt độ phổ biến 35 độ C. Các tỉnh miền Trung phổ biến 34-36 độ C.

Bên cạnh đó, những khu vực này sẽ xuất hiện mưa rào và dông vào chiều tối và đêm, cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông.

Ông Lâm dự báo đợt nắng nóng có thể bớt khắc nghiệt từ ngày 20/5 ở Bắc Bộ và từ ngày 21/5 ở Trung Bộ. Khoảng ngày 23/5, một đợt không khí mát từ phía bắc khiến nhiệt độ giảm, kèm mưa dông.

Đây là đợt nắng nóng trên diện rộng đầu tiên trong năm 2018 ở Bắc Bộ. "Thông thường tháng 4 hàng năm đã xuất hiện nắng nóng. Năm 2018, tình trạng nắng nóng xảy ra muộn hơn do tháng 4 có nhiều mưa hơn mọi năm", ông Lâm cho biết.

Mưa tại Bắc Bộ và Trung Bộ xảy ra nhiều bởi trong tháng 4/2018, điển hình ở Hà Nội phổ biến 100-140 mm so với trung bình nhiều năm (TBNN) là 70-90 mm; Sơn La 100-150 mm so với TBNN là 100-120 mm; Nghệ An 100-150 mm so với TBNN 50-70 mm.

Đợt nắng nóng này khiến nhiệt độ ở nhiều địa phương chạm ngưỡng 38 độ C. Ảnh: Nam Nguyễn.

Bên cạnh đó, các đợt không khí lạnh hoạt động khá đều đặn, dồn xuống lại mang theo mưa và khiến cho nhiệt độ không tăng cao. Nhiệt độ cao nhất trong ngày trong suốt tháng 4/2018 ở mức dưới 32 độ C.

Mùa hè 2018 có thể nóng 40 độ C

Theo đại diện cơ quan khí tượng, cao điểm của mùa nắng nóng 2018 xảy ra trong các tháng 5-6-7/2018. Từ cuối tháng 7, cường độ nắng nóng giảm dần do mưa rào và dông, mưa do bão và áp thấp nhiệt đới ở Bắc Bộ và Trung Bộ, hạn chế bớt quá trình tăng nhiệt.

Nhiệt độ cao nhất trong năm 2018 tại các tỉnh Bắc Bộ có thể đạt mức 38-39 độ C, cá biệt một số nơi như Sơn La, Hòa Bình có thể xuất hiện nắng nóng 40 độ C. Tại Trung Bộ, nắng nóng gay gắt hơn một chút, cao nhất đạt 39-40 độ C, có nơi nhiệt độ qua ngưỡng 41-42 độ C.