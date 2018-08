Miền Bắc oi nóng, vùng núi có nguy cơ lở đất

Đầu tuần, miền Bắc oi nóng, nhiệt độ phổ biến 32-35 độ C. Trong khi đó, một số tỉnh vùng núi ở Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên cần đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết trong tuần mới, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ giảm mưa. Thời tiết oi nóng, mưa rào và dông tập trung vào chiều tối. Nhiệt độ ban ngày phổ biến 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Từ ngày 22/8, toàn bộ khu vực trên có mưa dông nhiều nơi, cần đề phòng nguy cơ lốc xoáy, gió giật mạnh.

Bắc Bộ sẽ nắng nóng đến hết ngày 22/8. Ảnh: Việt Hùng.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất ở mức 34-36 độ C.

Dự báo Nam Bộ và Tây Nguyên ban ngày trời nắng, mưa tập trung vào chiều tối, nhiệt độ 28-31 độ C. Nam Bộ 31-33 độ C.

Theo cơ quan khí tượng, lũ trên sông Thương, các sông ở Thanh Hóa và Nghệ An đang xuống, riêng hạ lưu sông Cả đang dao động ở mức đỉnh.

Đến sáng mai (21/8), mực nước các sông có khả năng như sau: sông Thương (Phủ Lạng Thương) trên BĐ1 0,2 m; sông Cả tại Dừa trên BĐ2 0,5 m; sông Bưởi tại Kim Tân dưới BĐ1 0,4 m; sông Mã tại Giàng dưới BĐ1 0,9 m.

Do vậy, vùng núi các tỉnh như Lai Châu, Sơn La, Hoà Bình, Yên Bái, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An, Gia Lai, Kon Tum, đề phòng lũ quét, sạt lở đất; vùng trũng thấp đặc biệt là các huyện Thạch Thành, Yên Định (Thanh Hóa); Hưng Nguyên (Nghệ An) khả năng bị ngập úng cục bộ.