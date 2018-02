Miền Bắc rét kỷ lục từ đầu đông

Chuyên gia khí tượng nhận định miền Bắc đang trải qua đợt rét hại kỷ lục từ đầu đông, nhiệt độ giảm sâu gây hiện tượng băng giá, mưa tuyết ở vùng núi cao.

Gió mùa Đông Bắc hoạt động như thế nào? Gió mùa Đông Bắc được coi là hiện tượng thời tiết đặc biệt nguy hiểm đối với nước ta, hoạt động mạnh nhất vào những tháng mùa đông.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã xảy ra rét hại diện rộng. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ vài nơi, các tỉnh Trung Trung Bộ tiếp tục có mưa rải rác.

Khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế trời tiếp tục rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có băng giá, có nơi có khả năng xảy ra mưa tuyết với nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 7-10 độ C, vùng núi 4-7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Sáng 31/1, khu vực thác Bạc, đèo Ô Quy Hồ có tuyết rơi trắng xoá, khiến nhiều du khách thích thú. Ảnh: Hoàng Hà.

Trao đổi với Zing.vn, ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo hạn ngắn, thuộc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, khẳng định miền Bắc đang trải qua đợt rét đậm kỷ lục từ đầu đông đến nay. Rét đậm rét hại kéo dài nhiều ngày và còn tiếp diễn trong 4-5 ngày tới.

Cũng theo ông Năng, từ ngày 1/2, các tỉnh miền núi có thể không còn tình trạng mưa tuyết, song hiện tượng băng giá vẫn xuất hiện. Vị Trưởng phòng dự báo trong những ngày tới, nhiệt độ ban đêm vẫn khá thấp khoảng 9-10 độ C, ban ngày dao động 14-15 độ C.

Lý giải cho tình trạng rét hại dài ngày, ông Trần Quang Năng cho biết không khí lạnh ở vùng Siberia (Nga) mở rộng, tràn qua Trung Quốc, liên tục dồn về nước ta.

Dự báo về tình hình thời tiết tuần sau, ông Năng thông tin nhiệt độ ban đêm ở miền Bắc sẽ giảm sâu ở mức 6-7 độ C gây cảm giác rét buốt, ban ngày trời nắng ấm, hanh khô.

Dự báo nhiệt độ thấp nhất tại một số khu vực ở miền Bắc trong những ngày tới. Nguồn: NCHMF. Ảnh: Trà My.

Ông Năng nhấn mạnh người dân cần lưu ý giữ ấm thân thể, tay chân để tránh nhiễm lạnh. Đặc biệt, ông khuyến cáo cần tăng cường chống rét cho người và vật nuôi ở vùng núi, nhất là những khu vực có băng giá, mưa tuyết.

Bên cạnh đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cảnh báo ngày 2/2, không khí lạnh được tăng cường mạnh trở lại. Đợt rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế tiếp tục kéo dài đến khoảng ngày 5/2, vùng núi cao có băng giá.