Miền Tây mùa nước nổi đi mãi chẳng hết điểm check-in

Làng nổi Tân Lập - Long An: Khu du lịch làng nổi Tân Lập thuộc huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An, cách TP.HCM khoảng hơn 100 km về phía Tây. Nằm ở trung tâm vùng Đồng Tháp Mười, làng nổi Tân Lập (xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An) là vùng đất ngập nước với đa dạng các sinh cảnh rừng. Ảnh: @hmy.ymh.