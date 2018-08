Mila Kunis: Mẹ hai con vẫn nóng bỏng, được ví là 'ngọn lửa biết đi'

Mỹ nhân từng là Người phụ nữ quyến rũ nhất hành tinh năm 2012 vẫn giữ được vẻ đẹp sắc sảo qua bộ phim mới nhất "The Spy Who Dumped Me".

The Spy Who Dumped Me ra mắt hơn 1 tuần và thu về khoảng 18 triệu USD ở phòng vé khắp thế giới. Con số này không hẳn là cao nhưng cũng khá nhiều khán giả thích thú với tính giải trí, xả stress của bộ phim và nhất là được chiêm ngưỡng nhan sắc từng là "quyến rũ nhất thế giới" của nữ diễn viên chính, Mila Kunis. Trang Popsugar gọi Kunis là "ngọn lửa biết đi" và cho rằng Ashton Kutcher, chồng của nữ diễn viên, là một trong những người đàn ông may mắn nhất thế giới. Đôi vợ chồng cưới nhau đã được 3 năm và có 2 con chung: con gái Wyatt và con trai Dimitri. Trong 3 năm qua, khán giả được chứng kiến hình ảnh Kunis trong vai trò làm mẹ, làm vợ thay vì một mỹ nhân nóng bỏng từng làm chao đảo thế giới qua các bộ phim nổi tiếng như Black Swan (2010), Max Payne (2008), Friends with Benefits (2011) hay Ted (2012). Kunis từng được tạp chí Esquire bầu chọn là Người phụ nữ quyến rũ nhất hành tinh vào năm 2012. Các bảng xếp hạng luôn thay đổi không ngừng để tôn vinh những mỹ nhân mới, nhưng khó có thể phủ nhận, sau chừng ấy năm, vẻ đẹp của Kunis vẫn nóng bỏng như ngày nào. Sự cuốn hút của Kunis đến từ ánh mắt sắc sảo và sâu thẳm, gương mặt có những đường nét nhỏ nhắn rất khả ái và cá tính. Dù có thân hình nhỏ nhắn, nữ diễn viên biết tạo điểm nhấn bằng các đường cong và làn da láng mịn. Chỉ cao 1,63 m nhưng Kunis sở hữu thân hình rất khêu gợi với đầy đủ các đường cong. Cô cũng tạo cảm giác mềm mại chứ không quá rắn rỏi hay gân guốc như nhiều người đẹp cá tính khác. Gương mặt ưa nhìn của Kunis cũng được cho là phù hợp với rất nhiều kiểu trang điểm và phong cách thời trang khác nhau, từ cá tính, trẻ trung, sexy đến quý bà sang trọng. Năm nay 34 tuổi, nữ diễn viên cũng được nhận xét là trẻ hơn tuổi rất nhiều do vóc dáng nhỏ bé của cô. Mặc dù vậy, điều này không phải là bẩm sinh. Kunis đã luyện tập chăm chỉ để giảm 10 kg cho vai diễn nữ vũ công ba lê trong phim Black Swan, bộ phim làm nên tên tuổi cô. Chính việc vượt qua thử thách khó khăn đó đã khiến Kunis tin rằng mình có thể làm mọi thứ nếu cố gắng hết sức. Cô tin vào sự kỳ diệu của cơ thể con người. Cô vẫn tiếp tục tập luyện chăm chỉ để giữ gìn vóc dáng vì bản thân là người rất thích đồ ăn. Nữ diễn viên cũng được biết đến với lối sống phóng khoáng, không quan tâm dư luận. Cô từng tiết lộ cô và chồng hiện tại Ashton Kutcher từng nghĩ mối quan hệ của họ chỉ là qua đường cho vui khi bị hấp dẫn bởi nhau. Nhưng càng ở bên nhau lâu, họ càng muốn gắn bó với người kia trong cả cuộc đời. Cách đây ít hôm, khi Kunis đang trong quá trình quảng bá phim mới The Spy Who Dumped Me, cô bị tung tin đồn ngoại tình, phản bội chồng cũ. Tin đồn cho rằng cô dan díu với bạn diễn Justin Theroux trong phim mới. Nhưng ngoài tạp chí lá cải Star, các báo chính thống đều không đưa tin. Bên cạnh đó, lại có thông tin Kunis mới là người bị phản bội khi Kutcher có liên quan đến một người đẹp bí ẩn nào đó. Nhưng những thông tin này vẫn bị cho là thiếu căn cứ. Trailer bộ phim 'Bạn trai cũ tôi là điệp viên' Bộ phim hài - hành động có sự tham gia của Mila Kunis và Kate McKinnon. ‘Bạn trai cũ tôi là điệp viên’: Tiếng cười lấn át kịch bản Với sự tỏa sáng của Kate McKinnon, “The Spy Who Dumped Me” là tác phẩm hài hước mang đậm tính giải trí và đặc biệt dành cho những ai không quá coi trọng nội dung kịch bản.