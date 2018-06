Minh Hằng mặc gợi cảm sau lùm xùm bị stylist tố

Trưa 5/6, dàn giám khảo The Face gồm Minh Hằng, Thanh Hằng, Hoàng Yến và host Nam Trung có mặt tại địa điểm sơ tuyển. Ngay khi bước xuống xe, Minh Hằng được người hâm mộ chào đón, xin chụp hình chung. Cô diện chiếc váy ngắn ôm sát, họa tiết kẻ ô vuông cổ điển, kết hợp cùng blazer dáng dài, điểm nhấn là hàng cúc đính đá. So với bộ cánh ở vòng casting đầu tiên, trang phục lần này của nữ ca sĩ được nhận xét khá an toàn.