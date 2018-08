‘Mirai’: Phim hoạt hình Nhật Bản làm khó các em nhỏ

Tác phẩm mới của đạo diễn Mamoru Hosoda xây dựng thế giới quan của trẻ em dưới góc nhìn của người lớn với màu sắc kỳ ảo. Do đó, khán giả nhí chưa chắc đã có thể hiểu hết bộ phim.

Trailer bộ phim 'Mirai: Em gái đến từ tương lai' Tác phẩm hoạt hình mới của đạo diễn Mamoru Hosoda, kể về cuộc gặp gỡ giữa cậu bé 4 tuổi và người em gái trở về từ tương lai.

Thể loại: Hoạt hình

Đạo diễn: Mamoru Hosoda

Diễn viên lồng tiếng: Moka Kamishiraishim, Haru Kuroki, Gen Hoshino, Kumiko Aso

Zing.vn đánh giá: 7/10

Mirai no Mirai là bộ phim mới nhất của đạo diễn nổi tiếng Mamoru Hoshoda.

Mirai no Mirai (tựa Việt: Mirai: Em gái đến từ tương lai) là câu chuyện diễn ra trong một gia đình nhỏ tại nước Nhật thời hiện đại. Ở đó, Kun (Moka Kamishiraishi) là cậu nhóc 4 tuổi, vô cùng hiếu động. Cậu đang có cuộc sống hạnh phúc trong niềm yêu thương từ cha mẹ và chú chó nhỏ Yukko.

Một ngày nọ, gia đình Kun đón nhận thêm thành viên mới: cô em gái nhỏ bé mới ra đời Mirai. Chứng kiến cảnh cha mẹ dành nhiều sự quan tâm hơn cho em, Kun cảm thấy ghen tỵ và thường xuyên tỏ ra vòi vĩnh, làm nũng, thậm chí chống đối cốt chỉ để thu hút sự chú ý.

Trong một lần tức giận cha mẹ, cậu bé bỏ chạy ra ngoài vườn và tình cờ phát hiện ra một thế giới kỳ ảo, hoàn toàn tách biệt với thế giới hiện thực. Tại đây, cậu gặp gỡ chú chó Yukko dưới bộ dạng một ông chú hay cằn nhằn, và thậm chí cả người em gái Mirai khi đã trở thành nữ sinh trung học.

Dưới sự hướng dẫn của “Mirai đến từ tương lai”, Kun có cơ hội trải qua nhiều chuyến hành trình đầy kỳ ảo và thú vị. Chúng giúp cậu bé dần nhận ra những bài học về cuộc sống xung quanh.

Câu chuyện gia đình nhẹ nhàng và đậm tính giáo dục

Giống như nhiều tác phẩm gần đây của Mamoru Hosoda, Mirai no Mirai tiếp tục chọn tình cảm gia đình làm đề tài chủ đạo, mà cụ thể là mối quan hệ anh em. Bối cảnh, câu chuyện của tác phẩm rất đỗi đời thường và gần gũi với cuộc sống hàng ngày của bất cứ gia đình nào đã hoặc đang có con nhỏ.

Những mâu thuẫn, xung đột trong phim cũng rất quen thuộc, không hề cao siêu hay nặng nề. Chúng thực tế còn rất trẻ con, nhẹ nhàng và vô cùng hài hước.

Khán giả mọi lứa tuổi có thể thấy câu chuyện phim thân thuộc với bản thân ra sao, bởi ai cũng đều từng trải qua những năm tháng tuổi thơ hồn nhiên, ngây thơ và nghịch ngợm như Kun.

Câu chuyện trong phim rất gần gũi, đặc biệt là với những gia đình đã hoặc đang có con nhỏ.

Với nhân vật chính chỉ là một cậu bé bốn tuổi ngỗ nghịch, mới bắt đầu biết nổi loạn, Mirai no Mirai đem đến những bài học đạo đức nhẹ nhàng về cuộc sống, về cách cư xử với người xung quanh, về ý chí cố gắng vươn lên, và về sự cảm thông, chia sẻ với những người thân yêu trong gia đình.

Những bài học đó lần lượt được đúc kết thông qua hàng loạt chuyến hành trình kỳ ảo mà bé Kun có dịp trải nghiệm khi lạc vào khu vườn bí ẩn của gia đình. Đây là những điểm nhấn nổi bật đầy khác biệt mà đạo diễn Mamoru Hosoda đem đến cho khán giả thông qua tác phẩm mới.

Những bài học đạo đức trực quan đầy kỳ ảo

Các tác phẩm của Mamoru Hosoda thường chứa đựng yếu tố giả tưởng có ảnh hưởng trực tiếp đến thế giới quan của các nhân vật. Và Mirai no Mirai của ông không phải là ngoại lệ.

Để giải quyết các mâu thuẫn nội tại bên trong nhân vật chính là bé Kun, Hosoda quyết định cho cậu trải nghiệm những bài học đạo đức theo cách trực quan nhất có thể, tùy theo từng tình huống mà cậu gặp phải trong cuộc sống.

Và những bài học đó không diễn ra ngoài đời thực. Chúng đến từ quá khứ, đến từ chính những người thân xung quanh cậu, thông qua một khu vườn ma thuật.

Khu vườn ma thuật đưa Kun tới nhiều thời điểm khác nhau trong quá khứ để cậu bé có thể đúc kết ra những bài học đạo đức.

Khu vườn ma thuật ở Mirai no Mirai vừa mang chút gì đó bí ẩn của Spirited Away (2001), vừa mang chút kỳ ảo siêu thực trong các tác phẩm của cố đạo diễn Satoshi Kon. Không quá rõ ràng như thế giới linh hồn của Spirited Away, khu vườn ma thuật của Hoshoda giống như một “cỗ máy thời gian”, kết nối hiện thực với quá khứ thông qua những giấc mơ.

Nhờ khu vườn mà bé Kun như hiểu được tiếng lòng của chú chó Yukko, điều mà bố mẹ cậu chẳng thể thấy. Nhờ khu vườn mà cậu hiểu được phần nào tâm tư tình cảm của người em gái Mirai, dù cô bé còn chưa đầy một tuổi. Nhờ khu vườn mà cậu hiểu được mẹ mình vì sao lại hình thành tính cách mạnh mẽ, nghiêm khắc đến thế, và ý chí của bố cậu đến từ đâu…

Từ những trải nghiệm ấy, bé Kun tự hiểu hơn về bản thân, về gia đình, về những gì là đúng - sai, nên làm hay không nên làm, và từ đó tự rút ra bài học cho chính mình. Không máy móc hay khô khan, Mirai no Mirai mang đến cho khán giả những trải nghiệm đầy tính hoài niệm và chân thành, vừa giàu ý nghĩa giáo dục, vừa giàu cảm xúc.

Khi sự kỳ ảo vượt quá tầm hiểu biết của khán giả mục tiêu

Công bằng mà nói, ý tưởng về khu vườn ma thuật nhằm đem đến những bài học trải nghiệm trực quan của bộ phim khá độc đáo. Tuy nhiên, điều này vô tình trở thành “con dao hai lưỡi” đối với đạo diễn Mamoru Hosoda.

Yếu tố giả tưởng trong các tác phẩm trước đây của ông đều rất rõ ràng về mặt khái niệm và cách thức vận hành, như cỗ máy thời gian giúp nhân vật chính trở về quá khứ trong The Girl Who Leapt Through Time (2006), thế giới và các nhân vật ảo ở Summer Wars (2009), dòng máu chó sói trong Wolf Children (2012), hay thế giới biệt lập của nhân thú ở The Boy and the Beast (2015).

Sự rõ ràng đó giúp khán giả có thể tiếp nhận và nắm bắt yếu tố giả tưởng một cách dễ dàng, không cảm thấy bị tách biệt khỏi bối cảnh và câu chuyện trong phim.

Khán giả nhỏ tuổi khó lòng có thể nắm bắt trọn vẹn Mirai no Mirai.

Song, hình tượng khu vườn ma thuật đầy kỳ ảo trong Mirai no Mirai lại được miêu tả khá mơ hồ và trừu tượng. Bộ phim chỉ kể lại các sự kiện mà bé Kun gặp phải, mà gần như không hề giải thích nguyên lý của những điều đang xảy ra, và mặc cho khán giả phải tự suy diễn theo ý của bản thân.

Do đó, Mirai no Mirai như vượt quá tầm hiểu biết của các khán giả nhí - đối tượng khán giả mục tiêu mà bộ phim hướng tới. Khán giả trưởng thành có thể phần nào tự suy luận logic trong phim và đúc kết bài học từ câu chuyện của Kun. Nhưng những cô bé, cậu bé thì khó lòng có thể hiểu rõ điều gì đang xảy ra với nhân vật chính.

Thêm vào đó, tuy đã cố gắng đem đến những bài học một cách trực quan nhất có thể, nhưng Mirai no Mirai đôi lúc vẫn còn tỏ ra hơi giáo điều khi miêu tả những trải nghiệm kỳ ảo của bé Kun.

Khán giả lớn tuổi có thể hiểu những trải nghiệm, nỗ lực của bố mẹ cậu lúc nhỏ để trở nên trưởng thành như hiện tại. Nhưng bắt những cô bé, cậu bé mới 4 tuổi hiểu những điều đó thì có phần chưa thuyết phục.

Nhìn chung, Mirai no Mirai là một xuất phẩm thú vị và chất lượng của nhà làm phim tài năng Mamoru Hosoda. Tuy nhiên, những nỗ lực đổi mới của ông chưa đem lại hiệu quả tương xứng. Hy vọng rằng nhà làm phim có thể xử lý ý tưởng và chất liệu của mình thuyết phục hơn trong các dự án kế tiếp.

Phim đang được trình chiếu trên toàn quốc dưới tựa Mirai: Em gái đến từ tương lai.