Mitsubishi Pajero Sport giảm giá gần 200 triệu đồng tại VN

Mitsubishi Pajero Sport bổ sung thêm 2 phiên bản, giá bán dao động từ 1,062 tỷ đồng tới 1,25 tỷ đồng.

Mitsubishi vừa công bố giá bán Pajero Sport hưởng thuế 0% tại Việt Nam. Mẫu SUV cỡ trung có tổng cộng 5 phiên bản, bao gồm 3 phiên bản từng phân phối trước đó và bổ sung 2 phiên bản mới. Giá bán từ 1,062 tỷ đồng tới 1,25 tỷ đồng.

Điểm đáng chú ý nhất là Mitsubishi Pajero Sport đã bổ sung phiên bản Diesel 4x2 AT (máy dầu, một cầu và số tự động) phù hợp với nhóm khách hàng mua xe chạy dịch vụ. Hiện tại giá bán niêm yết là 1,062 tỷ đồng, thấp hơn mẫu Toyota Fortuner cùng cấu hình giá 1,094 tỷ đồng. Theo một nhân viên bán hàng, giá bán thực tế của phiên bản Diesel 4x2 AT tại đại lý có thể giảm xuống 1,033 tỷ đồng, giao xe bắt đầu từ 18/8.

Pajero Sport Diesel 4x2 AT sử dụng động cơ dầu 4 xy-lanh, dung tích 2.5L, cho công suất 181 mã lực và mô-men xoắn 430 Nm. Tốc độ cực đại 180 km/h. Hộp số tự động 8 cấp.

Phiên bản bổ sung tiếp theo là Gasonline 4x2 AT (máy xăng, một cầu và số tự động) với giá bán 1,092 tỷ đồng. Phiên bản này thấp cấp hơn bản Gasonline 4x4 AT, khi chỉ sử dụng dẫn động cầu sau và lược bớt một số tính năng. Tuy nhiên, khách hàng cũng dễ lựa chọn hơn nếu chỉ có nhu cầu mua xe chủ yếu là đi phố.

3 phiên bản từng phân phối là Gasonline 4x4 AT, Gasonline 4x2 AT Premium và Gasonline 4x4 AT Premium trước đây có giá bán từ 1,25-1,426 tỷ đồng. Sau khi hưởng thuế nhập khẩu 0% do nhập nhập khẩu từ Thái Lan, giá bán giảm cao nhất là 176 triệu đồng, mức dao động mới từ 1,16-1,25 tỷ đồng.

Bảng giá Mitsubishi Pajero Sport sau khi hưởng thuế nhập khẩu 0%.

Mitsubishi Pajero Sport là được đánh giá tốt trong phân khúc, nhưng chịu cảnh lép vế do giá bán cao. Việc giảm giá làm tăng sức cạnh tranh của Pajero Sport, trong bối cảnh Ford Everest phiên bản mới dự kiến sẽ giảm giá mạnh và Toyota Fortuner đã có hàng trở lại.

Pajero Sport không phải mẫu xe duy nhất của Mitsubishi điều chỉnh giá sau khi hưởng thuế. Trước đó, hãng xe Nhật đã điều chỉnh giảm cả 3 mẫu xe nhập khẩu, gồm Attrage, Mirage và Triton. Mitsubishi Outlander lắp ráp trong nước nên không bị ảnh hưởng.

Động thái giảm giá dòng xe hưởng thuế nhập khẩu 0% của Mitsubishi là đúng theo lý thuyết, nhưng lại đi ngược chiều so với thị trường. Trong bối cảnh các doanh nghiệp kinh doanh ôtô không giảm sau khi cân nhắc tới yếu tố cung cầu, áp lực về tỷ giá và chi phí kiểm tra chất lượng tăng thêm.

Ngày 8/8 tới đây, Mitsubishi sẽ bổ sung thêm mẫu xe Xpander vào dải sản phẩm phân phối tại Việt Nam. Xe nhập khẩu từ Indonesia.