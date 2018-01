'Mở cửa' căn hộ mẫu dự án TNR GoldSeason

Theo ghi nhận của chủ đầu tư dự án, từ khi khai trương căn hộ thực tế vào ngày 28/1, số lượng khách đăng ký tham quan đã lên đến hàng trăm gia đình.

Căn hộ tại TNR GoldSeason có thiết kế thông minh, giúp tối ưu hóa diện tích cũng như công năng sử dụng của mỗi phòng. Hệ thống lô gia, khe thoáng, khe sáng được bố trí khoa học, tận dụng tối đa ánh sáng và gió tự nhiên, tạo cảm giác thông thoáng. Chủ đầu tư cũng ưu tiên lựa chọn trang thiết bị từ những thương hiệu nội thất hàng đầu như khóa điện tử Hafele, cửa gỗ công nghiệp cao cấp Eurowindow, thiết bị vệ sinh American Standard, thiết bị điện Philips, điều hòa Mitsubishi.

Phòng khách ngập ánh sáng ở căn hộ mẫu.

Là khách hàng đặt mua căn hộ tại dự án, chị Kim Chi hào hứng chia sẻ: “Quyết định lựa chọn TNR GoldSeason nên tôi rất mong đợi ngày khai trương căn hộ thực tế này. Tôi khá hài lòng bởi cách bài trí thực sự rất đẹp và hợp lý. Sau khi xem xong thì chỉ mong nhanh đến ngày bàn giao để chuyển về sinh sống”.

Về phía chủ đầu tư TNR, đại diện đơn vị cho biết: “Không chỉ chú trọng đầu tư vào chất lượng thi công mà chúng tôi còn cố gắng lựa chọn những nguyên vật liệu, nội thất chất lượng cao cho công trình, nhằm đem đến một không gian sống hiện đại, tiện nghi cho cư dân. Căn hộ thực tế hoàn thành và mở cửa thường xuyên sẽ mang đến cho quý khách hàng cơ hội chiêm ngưỡng về nơi an cư của mình trong tương lai”.

Khu vực nghỉ ngơi cho gia chủ có thiết kế hiện đại, rộng thoáng.

TNR Goldseason nằm trên tuyến đường nối các trục huyết mạch quan trọng Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương, Khuất Duy Tiến, Đường Láng. Tọa lạc tại tâm điểm kết nối trục dọc kinh tế phía Tây: Cầu Giấy - Thanh Xuân - Hà Đông, dự án là điểm kết nối giữa các khu vực kinh tế năng động và tiềm năng nhất Hà Nội.

Từ vị trí này, cư dân dễ dàng tiếp cận với hệ thống trường học và bệnh lớn ở thủ đô như trường chuyên Amsterdam, trường THPT Lý Thái Tổ, Đại học KHXH&NV, Học viện An ninh, bệnh viện Việt Pháp…; đồng thời nằm gần các trung tâm thương mại lớn như Big C, The Garden, Keangnam…

Lợi thế của dự án TNR GoldSeason còn nằm ở mức giá hấp dẫn: chỉ từ 1,8 tỷ đồng/căn hộ tại khu trung tâm quận Thanh Xuân (Hà Nội).

Cư dân có thể thiết kế một khu vườn thu nhỏ ở phần lô gia.