Modern Talking trở lại Việt Nam vào dịp 8/3

Sau đêm nhạc diễn ra tháng 11/2016, Modern Talking sẽ trở lại, biểu diễn tại Việt Nam vào 7/3 tới.

Thực hiện lời hứa trong đêm nhạc diễn ra tháng 11/2016 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, ban nhạc huyền thoại Modern Talking sẽ trở lại Việt Nam.

Ban nhạc một lần nữa biểu diễn taị Hà Nội nhưng lần này, thời điểm diễn ra đêm nhạc mang nhiều ý nghĩa. Cụ thể, Modern Talking sẽ gặp mặt khán giả vào quốc tế phụ nữ 8/3 với nhiều tiết mục bất ngờ như một món quà ban nhạc đáp lại tình cảm nồng nhiệt của khán giả.

Modern Talking thực hiện lời hứa trở lại Việt Nam.

Dù vẫn tái hiện những ca khúc hit quen thuộc với khán giả Việt Nam từ thập niên 80, nhưng đêm nhạc 2018 sẽ có kịch bản hoàn toàn khác biệt so với năm 2016.

Modern Talking là ban nhạc nổi tiếng nước Đức và gồm 2 thành viên: Thomas Anders (hát chính), Dieter Bohlen. Năm 2016, khi đến Việt Nam biểu diễn, Thomas Anders đã thu hút gần 8.000 khán giả qua 2 đêm nhạc diễn ra cuối tháng 11.

Đêm nhạc như hoá thành “vũ trường khồng lồ” với những gương mặt U40 được “hồi xuân” say sưa hoà mình theo những bản nhạc huyền thoại.

Những ca khúc sôi động như You’re My Heart, You’re My Soul, Brother Louie, Cheri Cheri Lady, No Face No Name No Number… chứa đựng cả tuổi thanh xuân nồng nhiệt của một thế hệ khán giả được ban nhạc tái hiện đầy cảm xúc.

Đứng trên sân khấu thủ đô Hà Nội năm ấy, hát chính Thomas Anders đã hứa sẽ quay lại đây vào một ngày không xa. Và 7/3/2018 là thời điểm ban thực hiện lời hứa ấy cũng tại địa điểm đã diễn ra đêm nhạc năm nào, đó là trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình.