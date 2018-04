Mới tháo dỡ được 40 m lan can cầu xuyên lõi Tràng An sau nửa tháng

Chiều 16/4, theo quan sát của Zing.vn, công trình không phép xuyên lõi di sản Tràng An (xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, Ninh Bình) đang tiếp tục được chủ đầu tư Công ty Cổ phần Du lịch Tràng An tháo dỡ.

Tuy nhiên, việc này diễn ra khá chậm sau hơn nửa tháng (tính từ ngày bắt đầu tháo dỡ - 30/3). Công trình cầu sai phạm có chiều dài 510 m với hơn 900 bậc thang gần như còn nguyên trạng.

Ở vị trí độ cao nhất của công trình, chỉ có lác đác một vài người. Phía ngay cổng vào, lực lượng công an, thanh tra và cán bộ của Sở Văn hóa Ninh Bình chốt chặn, túc trực để đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời ngăn người dân và du khách vào trong.

Ông Nguyễn Đức Lợi, Chủ tịch UBND xã Trường Yên (huyện Hoa Lư), thừa nhận việc tháo dỡ cầu không phép xuyên lõi Tràng An diễn ra với tiến độ chậm.

"Công trình mới tháo dỡ được 40 m lan can ở vị trí đỉnh núi Cái Hạ có độ cao 100 m (khu vực cầu nối giữa hai vách núi của cầu bậc thang dài hơn 500 m - PV)", ông Lợi nói.

Cũng theo ông Lợi, việc tháo dỡ diễn ra chậm do giai đoạn này, doanh nghiệp không tìm được thêm thợ. Thời tiết những ngày qua trên địa bàn có mưa gió khá nhiều. "Công trình cầu ở vị trí cao, hiểm trở, trong khi việc tháo dỡ phải đảm bảo an toàn và không ảnh hưởng đến cảnh quan di sản", vị này nói.

Để thúc tiến, lãnh đạo UBND xã Trường Yên và các cơ quan liên quan khác thường xuyên đến hiện trường để động viên, hối thúc ông Nguyễn Văn Son, lãnh đạo Công ty Cổ phần Du lịch Tràng An tiến hành nhanh việc tháo dỡ.

Trước đó, vào tháng 8/2017, Công ty Cổ phần du lịch Tràng An đã đưa người, máy móc vào khoan đục từ chân núi Cái Hạ (xã Trường Yên, huyện Hoa Lư) lên tới đỉnh núi, xây dựng hàng trăm bậc thang bằng bê tông cốt thép và đặt tên là đường lên đàn Kính Thiên. Đầu năm 2018, công trình này hoàn thành.

Kết luận của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho thấy Công ty Cổ phần Du lịch Tràng An đã tự ý xây dựng công trình gồm cổng và đường lên núi Cái Hạ. Công trình không được cơ quan có thẩm quyền cho phép xây dựng; vi phạm nghiêm trọng Luật Di sản văn hóa.

Bộ sau đó yêu cầu UBND tỉnh cần khẩn trương phê duyệt phương án tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép, xâm hại cảnh quan, môi trường tại khu vực núi Cái Hạ.

Trong trường hợp Công ty cổ phần Du lịch Tràng An cố tình không tự tháo dỡ, UBND tỉnh cần chủ động phương án tháo dỡ, sớm hoàn trả mặt bằng, cảnh quan thiên nhiên cho di sản Tràng An.

Đến sáng 26/3, trong cuộc họp với UBND huyện Hoa Lư, ông Nguyễn Văn Son, lãnh đạo Công ty Cổ phần Du lịch Tràng An xin tự tháo dỡ công trình không phép. Việc tháo dỡ được tiến hành trong vòng một tháng, tính từ 30/3.

Đến sáng 30/3, công ty này đã bắt đầu việc tháo dỡ. Vị trí tháo dỡ bắt đầu từ đỉnh núi Cái Hạ có độ cao 100 m - khu vực cầu nối giữa hai vách núi của cầu bậc thang dài hơn 500 m.

Cầu xuyên vùng lõi Tràng An có chiều dài 510 m với hơn 900 bậc thang từ chân núi lên đỉnh núi Cái Hạ và nằm chênh vênh trên các vách đá. Chủ công trình là Công ty Cổ phần du lịch Tràng An. Không chỉ xuyên qua di sản hỗn hợp danh thắng Tràng An, cây cầu còn xuyên qua không gian của rừng đặc dụng đã được giao cho Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường quản lý.

Cầu được xây từ tháng 8/2017 ngay ở vùng lõi Tràng An, khu di sản UNESCO.