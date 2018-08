Một cán bộ phòng khảo thí bị kỷ luật vì để lộ điểm thi THPT quốc gia

Chiều 10/8, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An ký quyết định kỷ luật với hình thức cảnh cáo đối với ông Võ Việt Dũng - phó trưởng phòng khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục.

Ông Võ Việt Dũng đã vi phạm Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia 2018 vì truyền dữ liệu không đúng quy định của Bộ GD&ĐT.

Theo đó, Bộ GD&ĐT tạo yêu cầu các địa phương không được công bố kết quả thi THPT quốc gia 2018 trước ngày 11/7, thế nhưng vào chiều 10/7, trên các trang mạng xã hội đã lan truyền dữ liệu kết quả thi trung học phổ thông quốc gia 2018 của cụm thi số 28 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Dữ liệu điểm thi của Nghệ An bị lộ trên mạng xã hội trước ngày công bố kết quả thi.

Trong đó, đã để lộ điểm thi và các thông tin cá nhân của hơn 31.000 thí sinh, gây tình trạng hoang mang cho nhiều thí sinh và các bậc phụ huynh.

Sau khi xảy ra sự việc trên, Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An đã báo cáo về việc dữ liệu kết quả thi trung học phổ thông quốc gia - cụm thi số 28, tỉnh Nghệ An về Bộ GD&ĐT; đồng thời Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An cũng nhận thiếu sót về sự việc trên.

Theo Sở GD&ĐT Nghệ An, việc để lộ điểm thi và thông tin của học sinh là do sơ suất về mặt kỹ thuật. Trong quá trình xuất file dữ liệu công bố kết quả thi để cài đặt vào máy chủ công bố điểm thi, cán bộ kỹ thuật đã để file này phát tán lên mạng, dẫn đến việc một số cá nhân đã biết điểm trước thời gian Bộ quy định công bố là ngày 11/7.