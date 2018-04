Một chiến thắng lấy lại sự tôn nghiêm và hào khí Quỷ đỏ

Man City đã chuẩn bị để ăn mừng, nhưng MU - giống như một hàng xóm say rượu - đến và phá hỏng bữa tiệc.

90 phút tại Etihad là hình ảnh thu nhỏ mùa giải của cả Man City và MU. Với đội của Pep Guardiola, mọi thứ đã bắt đầu theo cách tuyệt vời nhất để vẽ ra viễn cảnh phi thường, nhưng bỗng nhiên tất cả bỗng sụp đổ mà ngay cả những người trong cuộc cũng không thể hiểu tại sao.

Còn MU lại đi theo hướng ngược lại, khởi nguồn từ những thứ tồi tệ nhất đến tốt nhất. Té ra mùa giải này không chán nản như họ tưởng. Và chỉ trong 45 phút cuối của trận derby Manchester, người hâm mộ Quỷ đỏ bỗng tìm thấy manh mối về một tương lai xán lạn.

Trong suốt 5 năm qua, người ta luôn thắc mắc, làm thế nào mà các phẩm chất tốt đẹp của MU lại tiêu biến nhanh đến vậy sau khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu. Rất nhiều lần, ngay cả các HLV như Louis van Gaal hay Jose Mourinho cũng phải đặt câu hỏi về tinh thần chiến đấu của các cầu thủ áo đỏ. Nếu như trước đây, họ chỉ sợ hết thời gian chứ không sợ cạn kiệt đấu chí, thì bây giờ, đội bóng này dễ buông xuôi trước nghịch cảnh và ít có khả năng đảo ngược tình thế.

Nhưng tại Etihad, những gì các cầu thủ MU thể hiện thực sự gây kinh ngạc. Không một ai có thể tin đám người rệu rã, vô hồn và đầy lúng túng trong hiệp một lại có thể lột xác thành các chiến binh dũng mãnh trong hiệp 2.

45 phút đầu, MU tuyệt vọng để thoát ra khỏi phần sân nhà. Không tạo ra một cơ hội bất kỳ, và dĩ nhiên, không có cú sút nào được thực hiện. Đó cũng là một đội bóng run rẩy và chỉ chực vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.

45 phút sau, dòng máu Quỷ đỏ trỗi dậy. 5 cơ hội được thiết lập, dẫn đến 5 pha dứt điểm. Ghi 2 bàn liên tiếp trong vòng 97 giây và thêm một một cú đệm lòng tuyệt đẹp của Chris Smalling, họ chiến thắng.

Dường như trong 15 phút nghỉ giữa giờ, các cầu thủ MU chợt nhớ ra họ là ai và màu áo họ đang mang có ý nghĩa thế nào. Sự ủ ê bị dẹp bỏ, nhường chỗ cho lòng dũng cảm và khát vọng chiến thắng. Đầy khí thế, tràn năng lượng, rất chính xác và vô cùng hiệu quả, không chỉ trong tấn công mà cả khi phòng ngự. Họ khiến cho Man City, đội lẽ ra có 4 đến 5 bàn trong hiệp đầu chỉ có thể tung ra 1 cú sút trúng đích sau giờ nghỉ, và không gây nguy hiểm.

Từ nguy cơ bị lăng nhục, MU ngạo nghễ ra về, sau khi cười vào nỗi đau của kẻ thù truyền kiếp. Đã lâu lắm rồi các manucian mới có một ngày rửa mặt. Và họ còn vui sướng hơn khi lại được chứng kiến các cầu thủ của mình thực sự chiến đấu như một Quỷ đỏ.

Hiếu chiến, không khoan nhượng và cả sự tinh ranh, để rồi đẩy đối thủ vào nỗi khốn khổ tột cùng, họ chơi theo cách mà ở khoảng thời gian tươi đẹp trước đây, Eric Cantona, Roy Keane, Rio Ferdinand, Patrice Evra và Wayne Rooney đã làm.

MU không thể thay đổi sự thật, Man City vẫn sẽ là nhà vô địch vào cuối mùa giải. Nhưng ít nhất họ cũng làm chậm ngày đăng quang của người hàng xóm. Đồng thời cho tất cả thấy, The Citizens không phải nhà vô địch tuyệt đối. Đội bóng của Guardiola rất tốt nhưng vẫn có thể thua, và thua trước MU.

Trước hôm nay, các CĐV Quỷ đỏ đã sống trong nỗi ám ảnh, rằng đội bóng của họ không bao giờ có thể đánh bại Man City. Nhưng với chiến thắng này, sự tự tin đã trở lại. MU không những đủ khả năng bắt kịp, mà còn vượt qua đối thủ, ít nhất trong một trận đấu. Chỉ cần thêm thời gian để cải thiện, đội bóng này rất có tương lai.

“Chúng tôi xứng đáng nhận được sự tôn trọng nhiều hơn. Tôi nghĩ rằng MU tốt hơn một chút so với mọi người nghĩ, các cầu thủ tốt hơn một chút so với mọi người nghĩ và tôi cũng tốt hơn một chút so với mọi người nghĩ”, Jose Mourinho nói sau trận đấu, như một cách xả đi những bực dọc mà ông và đội bóng phải hứng chịu bấy lâu.