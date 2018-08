Một ngày cầm lái Mitsubishi Xpander - xóa bỏ định kiến ban đầu

Xe có thiết kế đẹp, nội thất rộng, vận hành tốt, dù vẫn còn tồn tại những nhược điểm về vận hành và cách bố trí các chi tiết.

Mitsubishi vốn không phải thương hiệu rầm rộ như đồng hương Toyota, Mazda hay Honda tại Việt Nam. Nhưng với Xpander là một câu chuyện khác, mẫu xe này đã tạo được sức hút ngay từ thời điểm ra mắt.

Trong bài đánh giá nhanh, tôi đã viết về khả năng vận hành của Mitsubishi Xpander, nhưng đó là trên đoạn đường vắng, bằng phẳng và chất lượng mặt đường tốt. Còn lần này, tôi sẽ nêu ra ưu và nhược điểm của Mitsubishi Xpander sau một ngày cầm lái trên phố đông, dốc và thậm chí là đường bùn đất.

Ưu điểm

Thiết kế đẹp

Ưu điểm đầu tiên khi nói về Mitsubishi Xpander là thiết kế. Thực sự kiểu dáng Xpander đã thay đổi những định kiến về xe phổ thông, khi có thiết kế trước đây chỉ xuất hiện trên xe tiền tỷ. Phần đầu xe hầm hố với kiểu sắp xếp đèn định vị ở trên, trong khi đèn pha và xi-nhan đặt thấp xuống. Đèn hậu phía sau dạng LED.

Thiết kế là điểm nhấn đầu tiên của Mitsubishi Xpander.

Mâm xe kích thước 16 inch cũng không quá nhỏ so với tổng thể. Cột C được sơn đen ở giữa, tách biệt giữa phần thân và phần mui, trông đẹp mắt hơn. Điểm đáng chê duy nhất là gương chiếu hậu to bản, trông khá thô, nhưng bù lại là điểm cộng về tầm nhìn.

Việc lai giữa crossover và MPV cũng mang lại cho Xpander kiểu dáng đặc biệt khi dài như MPV và có gầm cao như crossver. Khoảng sáng gầm của Xpander là 205 mm, có nghĩa vượt xa Ford EcoSport (175 mm) và Toyota Innova (178 mm). Có thể khẳng định, Xpander là mẫu xe bình dân, nhưng thiết kế không bình dân.

Vận hành tốt

Ngay buổi ra mắt, tôi đã hỏi đi hỏi lại với đại diện Mitsubishi về khả năng vận hành thực tế của Xpander, vì thực sự động cơ 1.5L trên lý thuyết là "khập khiễng" với một mẫu xe 7 chỗ. Vị đại diện hãng khẳng định với tôi rằng: "Cậu lái thử rồi sẽ biết, khả năng vận hành cũng là một điểm cộng của Xpander".

Động cơ 1.5L gây ngạc nhiên với bất cứ ai đã thử cầm lái.

Và anh ta đúng, tôi đã lái chiếc xe trong những điều kiện mà một người lái xe thường ngày gặp phải. Mitsubishi Xpander xóa bỏ những nghi ngại lúc đầu của tôi. Xe vận hành tốt trong hầu hết tình huống như đi bình thường, tăng tốc và vượt xe. Thậm chí xe còn "bốc" ở ga đầu, nhưng dĩ nhiên khả năng tăng tốc lên 100 km/h hay 120 km/h của Xpander chỉ ở mức đủ dùng.

Thực tế, không riêng gì Mitsubishi Xpander, đối thủ trực tiếp Toyota Rush chuẩn bị ra mắt ở Việt Nam cũng sử dụng động cơ 1.5L, công suất 104 mã lực và mô-men xoắn 139 Nm. Có thể thấy rằng, việc sử dụng động cơ 1.5L đã được các kỹ sư của hãng tính toán kỹ, để xe có thể vận hành tốt đi kèm giá thành hợp lý.

Thuật toán hộp số thông minh

Hộp số tự động 4 cấp tưởng chừng đã "cổ lỗ sĩ" nhưng lại đáng nhận lời khen khi vận hành thực tế. Thú thực, trước khi lái tôi đã nghĩ rằng hộp số này sẽ rất thô ở mỗi bước chuyển, nhưng tôi đã sai. Mỗi bước số chuyển rất mịn, phải tập trung để ý mới cảm nhận rõ. Có thể, Mitsubishi đã tác động vào thuật toán của hộp số.

Nút O/D (Over Drive) ở cạnh cần số.

Xpander không có lẫy chuyển số hay chế độ sang số thủ công như ôtô thông thường, nên tôi gọi nó là "bán thủ công". Ở cần số, có vị trí D, L và 2. Số D thì đã quá quen thuộc, 2 tương ứng với số 2 và L tương ứng với số 1. Trong trường hợp leo đèo dốc, chỉ cần đưa về số L hoặc số 2 tùy ý.

Số D dành cho điều kiện lái xe thông thường. Nhưng Xpander có thêm nút O/D (OverDrive) ở bên cạnh cần số. Nút này có công dụng khi cần vượt xe. Khi ấn, hộp số hoạt động ở cấp số 3 là tối đa. Ví dụ đang đi số 4, bạn cần thêm lực kéo để vượt xe, thì hãy ấn nút O/D, cụm đồng hồ sẽ hiển thị biểu tượng O/D Off. Khi vượt xe xong, ấn nút này lần nữa, hộp số về lại số 4 như bình thường.

Tầm nhìn thoáng

Phải thừa nhận tầm nhìn của Xpander từ vị trí lái rất tốt. Tôi đã lái xe trong phố đông người, thậm chí là tắc đường và không hề gặp khó khăn về tầm nhìn. Đó là vì Xpander có phần kính rộng, vị trí ngồi cao, gương chiếu hậu bản lớn và camera phía sau luôn hiển thị hình ảnh lên màn hình trung tâm trong lúc di chuyển.

Mitsubishi Xpander dễ dàng di chuyển trong phố đông nhờ tầm nhìn thoáng.

Cách âm

Bạn khó có thể tìm kiếm mẫu xe nào có độ cách âm tốt hơn Mitsubishi Xpander trong tầm giá 550-650 triệu đồng. Di chuyển trong phố hay đi nhanh trên cao tốc không bị nhức đầu bởi tạp âm bên ngoài. Nếu bạn mở nhạc với âm lượng vừa phải cũng đủ lấn át đi tiếng ồn nhỏ lọt vào bên trong khoang cabin.

Mitsubishi có cho biết khả năng cách âm tốt của Xpander từ việc trang bị kính chắn gió là loại cách âm, trong khi kính trước và sau dày hơn so với các đối thủ trong phân khúc.

Nội thất đẹp, rộng và thực dụng

Dù chỉ cấu thành từ những vật liệu bình dân, gồm nhựa và nỉ nhưng cách Mitsubishi thiết kế Xpander thực sự thuyết phục. Nội thất bố trí các mảng màu tốt, sử dụng nhựa giả gỗ và nhôm ở một số vị trí tạo điểm nhấn.

Nội thất Mitsubishi Xpander thực sự thuyết phục.

Mitsubishi quảng cáo Xpander là mẫu xe rộng rãi nhất phân khúc với chiều dài nội thất 2.840 mm và chiều rộng 1.410 mm. Ở hàng ghế thứ 3, một người cao 1m70 vẫn thừa một nửa gang tay từ đầu gối tới hàng ghế 2. Khoảng cách đầu và trần xe cũng chừng 1/3 gang tay.

Hàng ghế 2 không có điểm gì để chê về không gian, chưa kể đến ưu điểm cửa sổ lớn, không bị hạn chế tầm nhìn.

Nội thất Mitsubishi Xpander đủ chỗ cho 7 người ngồi thoải mái.

Xpander là một chiếc xe thực dụng. Các khe để điện thoại và tài liệu có thể tìm thấy ở khắp nơi, xe trang bị tổng cộng 3 cổng sạc 12V cho 3 hàng ghế. Xe có 16 vị trí để chai nước, nhưng tiếc rằng không có vị trí để cốc nước ở hàng ghế 2.

Nhiều công nghệ

Không thể phủ nhận, ôtô tại Việt Nam đang nhiều công nghệ hơn trong tầm giá. Nếu so với khoảng 1 năm trước, những công nghệ như ga tự động Cruise Control, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc vốn xa lạ trên xe bình dân thì hiện tại có đủ cả trên Mitsubishi Xpander. Bên cạnh đó còn một số công nghệ đáng chú ý như chìa khóa thông minh, khởi động nút bấm và camera lùi.

Nhược điểm

Xe giật ở ga đầu

Mitsubishi Xpander có hiện tượng giật ở ga đầu dù động cơ không mạnh, và theo suy đoán của tôi có thể là do hộp số. Nếu đi trong phố đông, với người đã lái quen có thể khống chế dễ dàng, nhưng với những tay lái mới có thể tạo cảm giác hơi hoảng. Hiện tượng giật còn xuất hiện khi dừng, xe có những đợt thúc nhẹ khi giữ nguyên số D và đạp phanh.

Mitsubishi Xpander vẫn có những điểm yếu về vận hành.

Bồng bềnh khi chạy tốc độ cao

Đây là vấn đề cố hữu ở nhóm xe bình dân, nhưng với một mẫu xe có khoảng sáng gầm 205 mm như Xpander thì độ bồng bềnh lớn hơn. Chỉ cần đi tốc độ trên 80 km/h có thể cảm nhận rõ được điều này.

Đuối khi leo dốc

Với động cơ 1.5L, có thể dễ hiểu vì sao Mitsubishi Xpander đuối khi leo dốc. Tôi ngồi lái một mình và leo dốc ở hầm gửi xe ở một trung tâm thương mại, xe bò lên một cách từ từ với chân ga trung bình. Nếu đạp mạnh ga, một con dốc 10-15% chẳng nhằm nhò gì với Xpander.

Thực tế chẳng có mẫu xe nào không leo nổi những con dốc thông thường. Vì khi làm ra một chiếc xe, các nhà sản xuất đã tính toán kỹ lưỡng đến các yếu tố, chỉ khác ở chỗ xe nào mạnh mẽ hay yếu hơn mà thôi.

Với động cơ 1.5L, dễ hiểu vì sao Mitsubishi Xpander không mạnh mẽ ở những con dốc.

Đèn pha dễ dính bẩn

Việc đặt đèn pha xuống thấp táo bạo về mặt thiết kế, nhưng cho thấy vì sao xuyên suốt lịch sử ngành công nghiệp ôtô, đèn pha luôn đặt cao. Cách đặt thấp rất dễ khiến đèn pha bị bẩn. Tôi đã đi thử vào một đường bùn đất dài chừng 500 m, nhưng đã đủ khiến đèn pha bị bùn đất bám bẩn, trong khi đèn định vị ban ngày không hề dính một vết bùn.

Đèn định vị vẫn sạch sẽ dù bùn đã văng lên đèn pha ở bên dưới.

Nếu đi đoạn đường này dài hơn, chắc chắn tôi phải lau sạch đèn pha để đảm bảo có đủ ánh sáng khi cần. Một chút có thể không có vấn đề gì, nhưng nếu phải đi vào đoạn đường xấu, nhiều bùn bẩn trong đêm thì đây thực sự là vấn đề đáng quan tâm. Xpander cũng không có hệ thống rửa đèn pha như xe sang.

Điều hòa không đẹp mắt

Cửa gió cho hàng ghế sau của Mitsubishi Xpander thô và không đẹp mắt. Cách sắp đặt ngang, cảm tưởng như một điều hòa gắn tường mà bạn vẫn thấy ở nhà, thậm chí phía sau nó là một cửa lấy gió lớn không hề đẹp mắt một chút nào.

Điều hòa của Mitsubishi Xpander hoạt động tốt, nhưng cửa gió sau không được đẹp mắt cho lắm.

Phanh tay thô

Người bạn đi cùng tôi đã nói vui rằng phanh tay của Xpander giống như phanh tay của xe tải. Quả thực nó có kích thước lớn và thô kệch. Theo tôi, nếu thiết kế nhỏ lại, và đặt lệch về phía tay trái thì sẽ hợp lý hơn.

Phanh tay của Mitsubishi Xpander có kích thước khá lớn.

Có nên mua Mitsubishi Xpander?

Mitsubishi Xpander đang bán rất chạy ở thị trường Indonesia, Philippines, và dự kiến kịch bản tương tự sẽ diễn ra ở Việt Nam. Thực tế, khoảng 2 tuần sau khi ra mắt hôm 8/8, đã có 3 người quen đã gọi cho tôi hỏi về Xpander, 2 trong số đó đã quyết định đặt mua xe để nhận xe sớm vì nỗi lo "cháy hàng".

Giá bán của Xpander là 550 triệu đồng đối với bản MT và 650 triệu đồng đối với bản AT. Nhưng thực tế sẽ giảm thêm khoảng 20 triệu đồng khi bán chính thức. Mức giá tốt cho một mẫu xe 7 chỗ tại Việt Nam thời điểm hiện tại.

Mitsubishi Xpander trở nên nổi bật khi đứng cạnh Toyota Innova.

Mitsubishi Xpander tỏ ra là một mẫu xe ưu nhiều hơn nhược. Thiết kế đẹp, nội thất rộng, vận hành tốt, dù vẫn còn tồn tại những nhược điểm về vận hành và cách bố trí các chi tiết. Dẫu sao, với người đã có gia đình, thường xuyên chở nhiều người và có nhu cầu đi dài ngày, về quê thì Xpander AT là lựa chọn hợp lý.

Mitsubishi Xpander hợp với những người đã có gia đình, độ tuổi trên 30.

Bởi nếu so với Toyota Innova, Mitsubishi Xpander hợp lý hơn nếu mua xe dạng cá nhân bởi kiểu dáng bên ngoài không đại trà. Còn nếu tôi là một người trẻ chưa có gia đình, dưới 30 tuổi, có lẽ sự lựa chọn sẽ là một chiếc sedan, hatchback, xe bán tải hoặc crossover cỡ nhỏ.

Nếu mua xe để kinh doanh dịch vụ vận tải, tôi sẽ chọn Xpander MT, do giá bán thấp nhất của Toyota Innova đã lên tới 743 triệu đồng, trong khi Toyota Vios chỉ có thể chở tối đa 5 người.