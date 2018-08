Một ngày trải nghiệm cảnh đẹp của vùng đất Ninh Bình

Sự yên bình của đời sống thường ngày, núi non kỳ vĩ và sử thi huyền bí của Ninh Bình sẽ mang đến trải nghiệm không thể quên trong hành trình khám phá vùng đất này.

Khởi hành từ ga Hà Nội, bạn có thể tìm cho mình một vị trí đẹp để quan sát toàn cảnh chuyến đi. Đúng 14h30, đoàn tàu lăn bánh. Khoảng hơn 17h, loa phát thông báo sắp đến ga Ninh Bình, bắt đầu chuyến hành trình khám phá vùng đất địa linh nhân kiệt.

Xuống tàu, bạn hãy đón taxi về khách sạn rồi thuê ngay một chiếc xe máy và cứ thế rong ruổi các nẻo đường. Đi loanh quanh thành phố để tìm hiểu về cuộc sống của người dân, nếm thử các món đặc sản của Ninh Bình là những điều đầu tiên bạn nên trải nghiệm. Trong đó, phố 8 nổi tiếng với khu ẩm thực về đêm.

Ăn gì, chơi gì ở Ninh Bình?

Nơi đây có đủ các hàng quán từ ăn vặt tới nhà hàng lớn, hay các quán karaoke phục vụ nhu cầu giải trí của du khách. Đi dọc con phố này, bạn sẽ bị cuốn hút bởi hương vị của vô số món ăn hấp dẫn, nào là xôi nóng, cơm cháy, ốc giòn dai, rồi nồi lẩu dê nghi ngút khói. No nê xong, bạn có thể lên xe và tiếp tục thăm thú Ninh Bình về đêm hoặc nghỉ ngơi sớm để chuẩn bị cho hành trình thú vị vào ngày mai.

Động Am Tiên sẽ phù hợp để bạn thăm thú vào sớm mai. Địa danh này cách trung tâm thành phố Ninh Bình 10 km, nằm trong khu di tích lịch sử cố đô Hoa Lư thuộc địa bàn thôn Yên Thành, xã Trường Yên. Trên đường đi, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp từng đàn dê núi đang được người dân chăn thả.

Quay ngược về quá khứ, động Am Tiên được coi là một trong những vùng tử cấm đáng sợ. Những loài thú dữ như hổ báo được nuôi nhốt ở đây để trừng trị người phạm tội thời vua Đinh Tiên Hoàng. Để lên được tới động Am Tiên, bạn phải vượt qua 205 bậc thềm đá. Tuy nhiên, bóng cây xanh mát ở hai bên đường cùng tiếng chim hót líu lo sẽ khiến bạn cảm thấy phấn chấn mà không hề mệt mỏi.

Từ cửa động, phóng tầm mắt về hướng Tây, du khách sẽ bắt gặp một hồ nước rộng lớn, người dân quanh vùng thường gọi là Ao Giải. Tương truyền rằng, đây là nơi vua Đinh nuôi cá sấu để ném những kẻ phạm tội xuống cho ăn thịt. Bỏ qua sử thi ly kỳ, bạn được hòa mình trong không gian của nước hồ trong vắt nhìn được tận đáy hồ, những chú cá nhỏ tung tăng bơi lội, ẩn mình dưới đám rêu phong xanh mướt. Với vẻ đẹp trầm mặc, tĩnh mịch nhuộm chút màu sắc liêu trai, động Am Tiên lôi cuốn người lữ khách chìm đắm trong cảnh non nước hữu tình, hoang sơ, thanh bình.

Quần thể danh thắng giữa thiên nhiên

Rời động Am Tiên, du khách nên đến với quần thể danh thắng Tràng An. Danh thắng mang trong mình khung cảnh thiên nhiên độc đáo với núi là thành, hang động là ánh điện. Sau khi mua vé, bạn sẽ được chọn một trong 2 tuyến thuyền, trong đó tuyến 2 đến phim trường Kong Skull island. Cụ thể, tuyến này sẽ đến đền Trình, Hang Đột, Hang Mây, Suối Tiên, núi Địa Linh, hang Đại, hành cung vũ lâm và phim trường Kong.

Đi một đoạn bạn có thể cảm nhận sự hùng vĩ của khung cảnh nơi đây. Không cần chiếc máy ảnh chuyên nghiệp, chỉ với chiếc smartphone Xiaomi Mi A2, bạn đã bắt được sự kỳ bí của vách núi và rõ nét đến các vết sần, rêu phong.

Đi sâu vào hang, nguồn ánh sáng ít dần cũng như không gian trở nên hạn hẹp nên để có được một bức ảnh tốt là rất khó. Chính vì thế, việc giữ chiếc điện thoại của mình thật chắc là một điều kiện tiên quyết để có được khung hình ổn nhất.

Dễ dàng nhận ra trong bức ảnh trên, phần vách núi bị nhòe do sự chuyển động của ghe thuyền, nhưng các chủ thể khác như dòng sông bên dưới và đoàn ghe đi trước vẫn đạt được độ sắc nét cần thiết. Dù chụp xóa phông đã trở nên dễ dàng đối với một chiếc smartphone, việc có được một bức ảnh tốt trong điều kiện chủ thể chuyển động vẫn rất khó khăn cho người dùng.

Camera độ phân giải cao 20 MP cùng sự hỗ trợ từ thuật toán trên Mi A2 của Xiaomi có thể ghi lại những hình ảnh trong điều kiện thiếu sáng với độ nhiễu ít nhất.

Nét độc đáo châu Phi tại làng thổ dân

Tiếp đến, cô lái thuyền sẽ đưa bạn đến với phim trường Kong.

Nơi đây có khoảng 40 túp lều hình chóp nhọn như nhà của thổ dân châu Phi, nhiều thuyền gỗ dài giống của thổ dân hay sử dụng. Điều khiến bạn không thể bỏ qua địa điểm này là hơn 100 người địa phương trong trang phục và hóa trang như bản gốc, tái hiện sinh động nếp sống cư dân đảo đầu lâu và sẵn sàng chụp ảnh cùng du khách.

Chế độ Panorama hoạt động tốt, các vùng chuyển tiếp tốt giúp toàn cảnh Tràng An - Ninh Bình thông qua ống kính Xiaomi Mi A2 thật yên bình.

Cứ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ cùng cô lái đò thân thiện sẽ khiến 3 tiếng tham quan Tràng An của bạn trôi qua nhanh chóng. Trong cuộc hành trình, bạn được nghe kể Tràng An có khoảng 2.000 chiếc đò xếp theo thứ tự nên không có chuyện tranh giành khách. Mỗi chuyến đò như vậy cô lái đò được 200.000 đồng, nhưng 3 tháng mới được lĩnh một lần. Do đó, những khi vắng khách, cô phải làm thêm việc ruộng đồng mới đủ trang trải cuộc sống. Dù vậy, cô luôn tươi cười, niềm nở chèo đò mà không hề than vãn.

Điểm tiếp bạn nên dừng chân là hang Múa - nằm dưới chân núi Múa, tọa lạc ở thôn Khê Đầu Hạ, huyện Hoa Lư. Nhìn từ phía dưới chân núi có thể thấy rõ những bậc đá trắng phau dẫn lối lên đỉnh. May mắn hội tụ tất cả tinh hoa của thiên nhiên cùng sự chăm bẵm, nâng niu của những bàn tay khối óc tài hoa, hang Múa mọc lên nguy nga giữa lòng cố đô Hoa Lư hiền hòa thơ mộng.

Từ cao đổ xuống, hang Múa hùng vĩ và thoáng một chút buồn. Xiaomi Mi A2 lưu lại khung cảnh bên dưới rõ nét, độ chi tiết cao, màu sắc sống động, đặc biệt là lá cây và mặt hồ. Trong khi đó, các chủ thể ở xa thì lại mờ mờ ảo ảo do sương mù, vô tình tạo nên hiệu ứng bắt mắt cho cả bức hình khi nhìn vào.

Dừng chân tại Tam Cốc - Bích Động

Địa điểm cuối cùng trong chuyến du ngoạn Ninh Bình chính là khu du lịch Tam Cốc - Bích Động. Tam Cốc có nghĩa là 3 hang, gồm Hang Cả, Hang Hai và Hang Ba. Cả 3 đều được tạo thành bởi dòng sông Ngô Đồng đâm xuyên qua núi. Phương tiện di chuyển chủ yếu tại đây là những chiếc ghe nhỏ phủ bởi lớp sơn hao mòn theo năm tháng.

Bức ảnh chụp bằng Mi A2 thể hiện rất tốt màu sắc của các chủ thể như đồi núi, ghe thuyền và những ngôi nhà. Ngoài ra, độ chi tiết ghi lại được khá đầy đủ, dễ dàng nhận ra qua bức ảnh những chiếc ghe xếp thành một chuỗi, màu sắc không bị bệt và hòa lẫn vào nhau.

Tam Cốc mang một vẻ đẹp bình yên đến ngỡ ngàng, là ngôi nhà nhỏ bao phủ bởi một màu xanh mớt của làng quê xứ bắc. Cứ thế, con người và thiên nhiên như hòa quyện vào nhau. Đây là một hoạt không chỉ khó đối với smartphone mà còn cả những máy ảnh chuyên dụng. Và Mi A2 đã hoàn thành tốt vai trò của mình với sự can thiệp của chế độ HDR.

Ninh Bình là vùng đất “sơn thủy hữu tình”, hai ngày trải nghiệm sẽ khiến bạn quên cuộc sống xô bồ nơi Sài thành náo nhiệt, để hòa mình vào thiên nhiên và tìm chút cảm hứng cho chặng đường sắp tới. Xiaomi Mi A2 cũng trở thành người bạn đồng hành trên chặng đường ấy bởi cấu hình tốt, giao diện tối giản. Đặc biệt, hệ thống camera đẹp để phục vụ nhu cầu chụp ảnh gia đình và du lịch đó đây.