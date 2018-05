Một thành viên được công ty ưu ái: Bi kịch của các nhóm nhạc Kpop

Rất nhiều nhóm nhạc ở Hàn Quốc chỉ có một thành viên nổi tiếng. Điều đó có thể dẫn đến sự lục đục nội bộ và nguy cơ tan rã nhóm.

(G)I-DLE - nhóm nhạc mới của Cube đang có được sự chú ý lớn trong thời điểm vô vàn tân binh ra mắt. Nhóm nhạc theo đuổi dòng nhạc cá tính, mới lạ, đồng thời có sự góp mặt của Jeon So Yeon - cô gái từng tham gia 2 chương trình thực tế là Producer 101 và Unpretty rapstar.

Hơn ai hết, Cube nắm được lợi thế từ sự nổi tiếng của cô gái này. Bởi thế, dù có 5 thành viên khác đều xinh đẹp, tài năng thì Jeon So Yeon vẫn lên hình nhiều nhất, phân đoạn hát dài nhất, thời lượng đứng trung tâm nhiều nhất và thậm chí trang phục cũng phải khác biệt, nổi bật nhất.

Thành viên A và những người bạn

Trường hợp như (G)I-DLE, hẳn khán giả đã thấy quá nhiều ở Kpop, khi mà những nhân tố vốn nổi bật nhất lại càng được công ty ưu ái, dẫn đến lấn át toàn bộ các thành viên khác.

Ở gugudan, thành viên xuất thân từ Producer 101, sau đó có cơ hội tham gia nhóm nhạc I.O.I cũng nhận toàn bộ sự ưu ái. Hai cô gái Sejeong và Mina không khác gì những ngôi sao còn đồng đội chung nhóm với họ lại chỉ như vũ công phụ họa.

Ngoài hoạt động nhóm, Sejeong còn được phát hành ca khúc solo.

Cả hai, đặc biệt là Sejeong luôn có được đoạn hát dài nhất và đứng ở vị trí dễ thu hút ánh mắt người xem nhất. Thế nhưng, dường như nhận thấy chưa đủ ưu ái nên trong lần quảng bá mới nhất với ca khúc The Boots, công ty quản lý của gugudan dành cho cô tới 41,5% đoạn hát, tương đương 49 giây trong tổng số 3 phút 16 giây.

Ai nấy sau khi xem xong MV The Boots đều có chung cảm nhận “Sejeong and the girls” (tạm dịch: Sejeong và các cô gái) hay “Kim Sejeong and her friends” (Sejeong và những người bạn)… Dù có đặt ra nhiều cái tên khác thì hầu hết bình luận đều xoay quanh một nghĩa, đó chính là “Sejeong là tất cả”.

Nếu không có (G)I-DLE, gugudan chắc chắn là nhóm nữ có màn lăng xê lố nhất Kpop. Trong khi đó, phía nhóm nam, đến giờ vẫn chưa ai vượt qua NCT. Taeyong tuy là thành viên có quá khứ tai tiếng nhưng nhờ ngoại hình được ví như bước ra từ truyện tranh cùng tài năng nổi bật ở mảng vũ đạo, rap, anh là con cưng được SM “nuông chiều” nhất NCT.

Sự nâng đỡ công ty SM dành cho Taeyong lộ liễu đến mức bất cứ ai theo dõi hoạt động của NCT đều sẽ dễ dàng nhận thấy. NCT được chia thành nhiều nhóm nhỏ khác nhau, và ngoại trừ NCT Dream không thể tham gia vì vượt quá độ tuổi trung bình, Taeyong là nhân vật trung tâm trong tất cả đội hình còn lại. Kể cả khi NCT quảng bá với 18 thành viên năm 2018, nam ca sĩ cũng chiếm phần lớn khung hình.

Taeyong luôn đứng trung tâm trong các hoạt động của NCT.

Sự nổi tiếng của một thành viên và bi kịch của các nhóm nhạc

Sự nâng đỡ của công ty dành cho Taeyong được đánh đổi bằng hy sinh của những thành viên khác. Khi Taeyong, Sejeong hay So Yeon… được quá nhiều thì đương nhiên đồng nghiệp của họ phải mất đi cơ hội thể hiện tài năng của bản thân. Nhiều trường hợp trong NCT, gugudan hay nhiều nhóm nhạc khác thậm chí không có nổi vài giây để xuất hiện trước ống kính.

Trong buổi giao lưu trực tuyến của gugudan với fan, khi người hâm mộ liên tục gọi tên cô gái nổi tiếng nhất nhóm, Sejeong và hoàn toàn bỏ qua sự có mặt của các thành viên khác, Mina, Nayoung khi ấy dù ngồi trước ống kính máy quay cũng không giấu nổi sự buồn bã, ngượng ngùng. Câu chuyện của Mina, Nayoung chỉ làm sâu sắc thêm vấn đề “phân biệt đối xử” đang tồn tại trong rất nhiều nhóm nhạc.

Hậu quả trước mắt chính là sự bất cân đối về độ nổi tiếng giữa các thành viên. Sâu xa hơn, nó làm nảy sinh mâu thuẫn trong nội bộ nhóm và tan rã là điều khó tránh khỏi trong hoàn cảnh đó.

Kpop đã có rất nhiều ví dụ chứng minh, họ chính là miss A, là 4Minute hay After School…

Sự nổi tiếng của Suzy, HyunA lấn át các thành viên còn lại trong nhóm.

Đến giờ, sự tan ra của miss A vẫn là điều vô cùng đáng tiếc với fan Kpop. Ngay khi ra mắt, họ đã trở nên nổi tiếng với bản hit Bad Girl Good Girl thống trị mọi bảng xếp hạng. Nhóm được kỳ vọng sẽ nhanh chóng vươn lên hàng ngũ girl group nổi tiếng nhất Kpop.

Thế nhưng, thành công quá vang dội của Suzy khi hoạt động solo đã “nhấn chìm” tất cả. Sự tồn tại của 3 thành viên trong miss A hoàn toàn bị lu mờ bởi “Tình đầu quốc dân”. Để rồi khi miss A tan rã năm 2017, công chúng không khỏi tức giận, trách móc JYP đã không thể giúp các thành viên phát triển đồng đều để nhóm có nền tảng vững chắc và phát triển lâu dài hơn.

4Minute cũng rơi vào tình huống tương tự. Thậm chí, khi nhóm tan rã, 4 thành viên đồng loạt bỏ theo dõi người nổi tiếng nhất nhóm là HyunA. Hành động này cho thấy sự rạn nứt giữa nội bộ nhóm và cũng có thể đây chính là lý do khiến họ không thể tiếp tục hoạt động cùng nhau.

Red Velvet tuy đang đạt nhiều thành tích nổi bật nhưng theo nhìn nhận công chúng Hàn Quốc, họ không thể đuổi kịp “đối thủ” đến từ JYP: Twice.

Lý do là bởi trong khi Twice phát triển đồng đều, nhờ đó không chỉ có thành tích bán album đứng đầu nhóm nữ mà hầu hết các hợp đồng quảng cáo đều theo nhóm chứ không phải cá nhân. Trong khi đó, Irene vì quá nổi tiếng khiến khán giả lo ngại tương lai của Red Velvet sớm muộn cũng như miss A hay 4Minute.

“Red Velvet chẳng bao giờ đánh bại được Twice bởi họ chỉ lăng xê Irene. Họ rồi cũng sẽ kết thúc như Suzy, HyunA hay Seolhyun và những người bạn thôi. SM tìm mọi cách để tăng lượng album nhưng họ chỉ ưu ái quảng bá Irene. Trong khi đó, với Twice, các thành viên đều nổi tiếng nên họ đồng đều về hợp đồng quảng cáo, bán album…”, một khán giả bình luận.