Mourinho bỏ ngỏ khả năng đưa Depay trở lại MU

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha Jose Mourinho tin tưởng Depay hoàn toàn có thể đạt đến đẳng cấp mới.

Mới đây, tiền đạo Memphis Depay đã có màn trình diễn ấn tượng trong chiến thắng của Lyon trước Man City thuộc khuôn khổ vòng bảng Champions League. Anh nhiều lần làm khổ hàng phòng ngự Man City và thiếu chút may mắn để có bàn thắng.

Màn trình diễn của Depay thuyết phục giới truyền thông. Trong buổi họp báo với HLV của MU - Jose Mourinho, các phóng viên cũng hỏi liệu ông có đưa Depay trở lại Old Trafford?

Depay chơi hay trước Man City tại Champions League.

Mourinho cho hay: "Về mặt tiềm năng, Depay là một cầu thủ tốt. Tôi nghĩ ông Van Gaal đã đúng khi mua Depay, bởi biết rõ cậu ấy tại tuyển Hà Lan. Depay còn rất trẻ khi ra mắt World Cup, nhưng đã thể hiện những phẩm chất hàng đầu".

"Cậu ấy chơi hay tại Hà Lan. Chúng ta đều biết giải vô địch ở đây không giống với Premier League, nhưng Depay cũng cho thấy những điều tuyệt vời. Do đó, HLV Van Gaal đã làm rất tốt trong việc mua cậu ấy".

Memphis Depay được HLV Van Gaal đưa về sân Old Trafford năm 2015. Đầu năm 2017, anh bị Mourinho bán cho Lyon do không thể hiện được khả năng tại Old Trafford.

Depay tỏa sáng trong màu áo Lyon.

Tuy vậy, Mourinho vẫn tin tưởng ở khả năng phát triển của Depay nên đã cài vào đó điều khoản mua lại. "Người đặc biệt" cũng úp mở chuyện có thể đưa cầu thủ này trở lại Manchester.

"Depay không thành công trong 18 tháng tại đây, nhưng cậu ấy còn rất trẻ. Tôi nghĩ sẽ rất quan trọng với bất kỳ đội bóng nào nếu có được tài năng của Depay. Chúng tôi chúc cậu ấy chơi thật tốt tại Lyon. Và tại sao lại không trở lại đây, khi mọi người ở đây đều quý cậu ấy", Mourinho trả lời báo chí.

Sau khi chuyển sang Lyon, Depay đã chơi đúng với khả năng của mình. Mùa trước, anh ra sân 28 trận tại Ligue 1, có 8 bàn và 13 lần kiến tạo cho đồng đội.

