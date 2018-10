MU vs Juventus: Ronaldo trở lại mái nhà xưa và giành chiến thắng?

MU gặp Juve là cuộc đấu hấp dẫn bậc nhất, và lát cắt có tên Ronaldo càng khiến giá trị của cặp đấu diễn ra lúc 2h ngày 24/10 tăng gấp bội.

Sáu năm khoác áo MU đã nâng giá trị Ronaldo từ ngôi sao tiềm năng thành hàng thượng thặng của bóng đá thế giới. Ronaldo cũng là trường hợp hiếm hoi dưới kỷ nguyên Sir Alex mà sự ra đi của anh không gắn liền với những mâu thuẫn trong phòng thay đồ, CR7 cũng luôn nhận được sự ủng hộ từ các CĐV “Quỷ đỏ” thời gian sau này.

Tất cả sẽ khiến sự trở lại sân Old Trafford lần này của Ronaldo càng trở nên đặc biệt.

Đêm nay, Ronaldo sẽ trở lại Old Trafford để đối đầu với MU.

Học trò hay nhất của Sir Alex

Trong cuốn tự truyện “My autobiography”, Sir Alex đã dành hẳn một chương chỉ để nói về Ronaldo. Nhà cầm quân người Scotland hãnh diện nói rằng CR7 là học trò hay nhất ông từng huấn luyện. “Những người có thể sánh được với tầm vóc của Ronaldo chỉ có thể là Scholes hay Giggs, bởi những cống hiến tuyệt vời của họ trong suốt 2 thập kỷ cho MU. Còn nói về tài năng, Ronaldo là độc nhất vô nhị”.

Ronaldo là trường hợp hiếm hoi rời sân Old Trafford với tư thế ngẩng cao đầu mà không hề mâu thuẫn với Sir Alex, khác hoàn toàn so với những Jaap Stam, David Beckham, Roy Keane hay Ruud Van Nistelrooy. Sir Alex hiểu rất rõ việc không sớm thì muộn Ronaldo cũng sẽ ra đi, và việc của ông chỉ là đảm bảo chuyện đó diễn ra vào thời gian hợp lý nhất.

Ronaldo là học trò hay nhất mà Sir Alex từng dẫn dắt trong suốt sự nghiệp lẫy lừng.

Mùa hè 2008, thời điểm MU vừa vô địch Champions League, Sir Alex thực tế còn tới tận nơi Ronaldo nghỉ dưỡng để thuyết phục anh đừng ra đi khi hợp đồng sơ bộ giữa Ronaldo và Real Madrid đã hoàn tất..

“Không phải lúc này, bố không muốn bán con cho cái gã Calderon (Ramon Calderon, Chủ tịch Real Madrid - PV) ấy. Nếu buộc phải bán để con không sang Real thì bố cũng sẽ làm. Hãy ở lại, tiếp tục cống hiến như cũ, đừng tạo ra những điều khó xử, bố hứa nếu có một đề nghị kỷ lục, MU sẽ không giữ con, dù chỉ 1 giây nào nữa cả”, Sir Alex kể lại.

Điều đó đã khiến Ronaldo đổi ý và chấp nhận ở lại sân Old Trafford thêm một năm nữa để rồi anh chính thức trở thành hợp đồng đắt giá nhất thế giới khi chuyển sang Real với giá 80 triệu bảng. Phần còn lại như tất cả vẫn hay nói, đã là lịch sử.

Ngày trở về

Năm 2013, Ronaldo cùng Real từng gặp lại MU của Sir Alex tại vòng 1/8 UEFA Champions League, anh ghi bàn trong cả hai lượt trận nhưng đều từ chối ăn mừng. Sự tôn trọng mà Ronaldo dành cho MU và cá nhân Sir Alex khi đó là rất lớn.

Dẫu vậy, trận chiến trên sân Old Trafford vào đêm nay không có chỗ cho sự khoan nhượng. Ronaldo đang chơi rất thăng hoa trong màu áo Juventus, anh có 5 bàn cùng 5 kiến tạo kể từ đầu mùa và chơi trọn vẹn 90 phút trong các trận của Bianconeri tại Serie A.

Thậm chí, bàn thắng vào lưới Genoa cuối tuần trước còn giúp Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên cán mốc 400 bàn tại các trận đấu thuộc 5 giải vô địch quốc gia (VĐQG) hàng đầu châu Âu.

Song, Champions League là câu chuyện khác, chiếc thẻ đỏ mà Ronaldo phải nhận trong trận đấu với Valencia là nỗi thất vọng lớn và trực tiếp khiến anh mất đi rất nhiều điểm trong cuộc bình chọn “Quả bóng vàng châu Âu”.

Theo tỷ lệ cược của các nhà cái, Ronaldo giờ chỉ là ứng viên thứ hai cho danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu sau Luka Modric và đang bị Antoine Griezmann cạnh tranh gắt gao. Nhưng mọi chuyện có thể sẽ thay đổi nếu Ronaldo tỏa sáng trước MU tại Old Trafford.

Bừng sáng trên những sân khấu lớn luôn mang tới nhiều điểm cộng, nhất là khi Modric, đối thủ lớn nhất của Ronaldo đang chết chìm cùng Real khủng hoảng dưới tay Lopetegui. Khả năng CR7 lật ngược thế cờ trong cuộc đua “Quả bóng vàng” không phải là không thể.

Xét trên mọi khía cạnh, Ronaldo và Juve có quyền để tin vào một chiến quả tốt trong trận chiến đầy cam go tại Old Trafford. MU đúng là đã chơi rất hay trong hai trận đấu với Newcastle và đặc biệt là Chelsea hồi cuối tuần trước. Song, Juve của Ronaldo ở một đẳng cấp khác so với hai cái tên vừa liệt kê.

Bộ khung của Juve đã được xây dựng chắc chắn trong suốt 7 năm qua, ngồi trên ghế huấn luyện Juve là Max Allegri, một trong những nhà cầm quân đáng nể nhất của bóng đá Italy. So với Jose Mourinho, Allegri không hề kém cạnh, thậm chí nếu chiếu theo thành tích gần đây, thuyền trưởng Juve còn trội hơn “Người đặc biệt” khi có tới 2 lần lọt vào chung kết Champions League.

Juve hùng mạnh ấy của Ronaldo chưa biết mùi thất bại trong mùa giải này. Bản thân CR7 khao khát ghi bàn tại đấu trường anh đang là chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử. Tất cả đều dẫn tới kịch bản MU gục ngã ngay tại Old Trafford trước người hùng một thời của họ.

