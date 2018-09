MU vs Wolves: HLV Mourinho hãy giữ lời hứa

Với mạch trận toàn thắng trên sân khách, giờ là lúc thầy trò Jose Mourinho nghĩ về 3 điểm trong cuộc tiếp đón Wolves lúc 21h hôm nay để chiều lòng người hâm mộ tại Old Trafford.

Khoảnh khắc đầy xấu hổ của Mourinho khi ngã sõng soài tại Wembley Trước rất nhiều ống kính máy quay của phóng viên ở sân Wembley, HLV Mourinho có cú té ngã trong đau đớn khi đến xem trận đấu giữa đội tuyển Anh và Tây Ban Nha.

Người hâm mộ "Quỷ đỏ" có thể tạm thời yên tâm với phong độ của đội bóng con cưng thời gian gần đây, bởi Man Utd đã bắt đầu trở lại quỹ đạo của mình. Điều đó không chỉ thể hiện ở mạch 3 trận toàn thắng mà còn trong mối quan hệ giữa các cầu thủ và HLV trưởng.

Chiến thắng trước tân binh Wolves sẽ là màn chạy đà hoàn hảo để "cỗ máy" Man Utd hoạt động trơn tru trước khi bước vào 2 cuộc đối đầu quan trọng với Chelsea và Juventus giờ này tháng sau. Lịch thi đấu đang ủng hộ thầy trò HLV Mourinho khi đội bóng của ông chỉ phải gặp những đối thủ dưới cơ ở 5 trận đấu tới.

Đội hình ra sân dự kiến của 2 đội trong trận đấu tối nay. Ảnh: Whoscored.

Ba điểm ở sân Old Trafford

Sau màn ra quân thuyết phục tại đấu trường Champions League với chiến thắng 3-0 trước Young Boys, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã hứa với người hâm mộ Man Utd rằng ông sẽ mang về 3 điểm trọn vẹn trên sân nhà.

Mourinho chia sẻ: "Old Trafford thật tuyệt vời kể cả khi Man Utd thất bại, và họ đang chờ chúng tôi sau 3 trận đấu. Cả đội đã thể hiện cá tính, khát khao và sự cam kết ở 3 chiến thắng xa nhà. Vì vậy, tôi nghĩ người hâm mộ ở Old Trafford có lý do để chờ đợi chúng tôi với sự tự tin trong trận đấu tới".

Xét về lực lượng, tân binh Wolves không thể so sánh với "Quỷ đỏ" thành Manchester. Bởi lẽ những đường tấn công chủ yếu của đội bóng này đến từ đôi chân tiền vệ Ruben Neves. Anh cũng là nguồn cảm hứng số một, đóng góp không nhỏ trong hành trình thăng hạng của Wolves mùa giải năm ngoái.

Dù vậy, Man Utd không được phép chủ quan bởi các đoàn quân của HLV Nuno Santo là đội bóng duy nhất có thể cầm hòa đương kim vô địch Man City tính đến nay. Bên cạnh đó, dù không phải gặp những đối thủ mạnh, họ cũng đang có phong độ ổn định với 2 chiến thắng liên tiếp và đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng.

"Mùa này Wolves sở hữu thủ môn của ĐT Bồ Đào Nha. Họ chiêu mộ Joao Moutinho, một trong những cầu thủ có hơn 100 lần khoác áo đội tuyển. Họ cũng có sự ổn định trong đội bóng với những chàng trai trẻ đầy tiềm năng. Bạn có thể thấy HLV và các cầu thủ của họ đang làm việc rất tốt với nhau", Jose Mourinho nhận định trong cuộc họp báo trước trận.

Trong khi đó, tân binh Wolves đang sở hữu kỷ lục đáng buồn với 38 năm không thể giành chiến thắng tại Old Trafford. Song, đây không phải lý do khiến Nuno Santo, học trò cũ của Mourinho tại Porto, lo lắng. Ông cho biết: "Chúng tôi sẽ đến đó như những trận đấu khác. Cả đội đã có sự chuẩn bị".

Pogba và Martial là những cầu thủ nổ súng ở trận ra quân tại Champions League của Man Utd.

"Chúng tôi biết Man Utd và những gì cả đội phải đối mặt. Mọi thứ sẽ rất khó khăn, song Wolves sẽ đưa nguồn cảm hứng của mình lên sân cỏ. Ý tưởng của chúng tôi là tái hiện lại những gì đã làm được trong các buổi tập. Wolves đã sẵn sàng cho điều đó", HLV Nuno Santo nói thêm.

Sự tự tin và kinh nghiệm trận mạc tại Premier League là điều thầy trò HLV Jose Mourinho đang nhỉnh hơn đối thủ. Ngay cả Paul Pogba, cầu thủ được đồn đoán đang có mối quan hệ bất hòa với HLV trưởng, cũng lên tiếng cảm ơn Mourinho sau khi lập cú đúp vào lưới Young Boys. "Quỷ đỏ" đang đi đúng hướng và rất khó để cản đường họ lúc này.

Bài vở tấn công đa dạng

Tinh thần là điều các cổ động viên của đội chủ sân Old Trafford dễ thấy ở những trận gần đây. Tại Premier League, lần lượt Marcus Rashford, Nemanja Matic phải rời sân với tấm thẻ đỏ trong 2 trận đấu gặp Burnley và Watford. Các học trò của Mourinho không còn dễ bị bắt nạt. Họ luôn chiến đấu với tinh thần cao nhất và sẵn sàng làm mọi thứ để hướng đến chiến thắng.

Án treo giò của 2 cầu thủ ít nhiều sẽ ảnh hưởng tới lực lượng của "Quỷ đỏ". Song, họ không cần quá lo lắng bởi chiều sâu đội hình của Man Utd là rất lớn. Vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha vẫn có những quân bài chiến lược của mình để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Wolves trên sân nhà.

Valencia và Jesse Lingard nhều khả năng sẽ được điền tên vào đội hình xuất phát trong trận đấu tối nay. Đây là 2 cầu thủ được Jose Mourinho cho nghỉ ở trận đấu gặp Young Boys. Diogo Dalot đã có màn ra mắt ấn tượng tại Champions League, song ông thầy người Bồ Đào Nha tin rằng cầu thủ này cần thêm thời gian để hòa nhập với lối chơi ở xứ sở sương mù.

Trong khi đó, Alexis Sanchez sẽ là người thi đấu bên cạnh Romelu Lukaku trên hàng công. Cựu cầu thủ Arsenal đang không có được phong độ tốt kể từ khi chuyển tới Old Trafford. Dù vậy, với 15 bàn thắng vào lưới các đội bóng mới lên hạng cùng 4 pha kiến tạo, tiền đạo người Chile đang cho thấy cái duyên của mình trong bối cảnh Anthony Martial được HLV Mourinho cho nghỉ.

Ngay cả những cầu thủ phòng ngự như Smalling cũng có thể trở thành ngòi nổ khi cần.

Với chấn thương của Herrera và án treo giò dành cho Matic, Paul Pogba vẫn là nguồn cảm hứng số một nơi hàng tiền vệ "Quỷ đỏ". Fred sẽ được trao cơ hội sau những trận đấu không mấy ấn tượng từ đầu mùa giải với sự hỗ trợ của Marouane Fellaini.

Quan trọng hơn, những đường tấn công đa dạng đã được đội bóng của cựu thuyền trưởng Chelsea thi triển. "Quỷ đỏ" không còn quá phụ thuộc vào khả năng săn bàn của Lukaku. Thay vào đó, Pogba, Lingard hay chậm, thì những hậu vệ như Smalling và Ashley Young đều có thể trở thành ngòi nổ khi cần.

"Tôi nghĩ đội bóng đã thi đấu gắn kết và cũng chắc chắn hơn. Tinh thần chiến đấu, sự phối hợp, sự ăn ý và mối liên hệ giữa các cầu thủ cũng được cải thiện. Những kết quả tốt gần đây khiến chúng tôi tự tin. Chúng tôi đang dần tiến bộ", nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cho biết.

Các con số thống kê đang nghiêng hẳn về phía đội chủ sân Old Trafford. Theo Opta, Man Utd đã thắng trong cả 6 lần đối đầu gần nhất với Wolves trên sân nhà. Trong khi đó, đội bóng của HLV Nuno Santo chỉ ghi vỏn vẹn 2 bàn thắng trong 7 lần gần nhất hành quân đến Nhà hát của những giấc mơ.

Đặc biệt hơn, Man Utd chỉ thua duy nhất một trận tại Premier League trong số 49 lần đối đầu gần nhất trước các đội bóng mới lên hạng. Trong đó, "Quỷ đỏ" giành 42 chiến thắng và có 6 trận hòa. Giành trọn vẹn 3 điểm trước Wolves trong trận đấu tối nay sẽ tạo động lực không nhỏ cho đoàn quân của HLV Mourinho trên hành trình chinh phục danh hiệu ở mùa giải năm nay.

Bảng xếp hạng Premier League tính đến nay.

