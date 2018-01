Mùa cuối ‘Trò chơi vương quyền’ ra mắt năm 2019

Khán giả sẽ phải chờ thêm ít nhất một năm nữa mới được thưởng thức mùa phim khép lại “Game of Thrones”.

Kênh HBO thông báo mùa thứ 8 của Game of Thrones sẽ lên sóng trong năm 2019. Đây cũng là mùa phim cuối cùng của thương hiệu truyền hình đình đám ra đời từ năm 2011.

Mùa 7 của Game of Thrones mới ra mắt hồi mùa hè 2017, còn các mùa phim trước đó luôn ra mắt vào mùa xuân. Do đó, thời điểm phát sóng chính xác của mùa 8 Game of Thrones hiện vẫn là dấu hỏi lớn. Tuy nhiên, kênh HBO xác nhận mùa phim sẽ chỉ kéo dài 6 tập, tức ít hơn mùa 7 một tập.

Mùa cuối của Game of Thrones đã khởi quay từ hồi tháng 10, nhưng phải tới năm 2019 mới chính thức lên sóng. Ảnh: HBO.

Trước đó, ngôi sao Sophie Turner - người sắm vai Sansa Stark - cho biết mùa 8 của Game of Thrones đã khởi quay từ tháng 10/2017. Quá trình ghi hình dự kiến kết thúc trong mùa hè năm nay.

Bất chấp những tranh cãi về mặt nội dung, mùa 7 của Game of Thrones vẫn đạt lượng người xem cao kỷ lục. Riêng tập khép lại mùa phim đã thu hút khoảng 16,5 triệu người xem. Trong đó, 12,1 triệu lượt xem đến từ lần phát sóng đầu tiên, và biến đây thành tập phim truyền hình hút khách nhất lịch sử tại Mỹ.

Giống như mùa 6 và mùa 7, nội dung mùa 8 của Game of Thrones được dựa trên hai cuốn tiểu thuyết còn chưa được xuất bản của George R.R. Martin là The Winds of Winter và A Dream of Spring.

Tuy loạt phim sắp sửa khép lại, nhưng các fan của Trò chơi vương quyền có lẽ cũng không cần quá lo lắng. Kênh HBO cho biết họ hoàn toàn có thể làm thêm các series tiền truyện sau khi Game of Thrones kết thúc ở mùa 8.